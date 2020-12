Pohjoismaiden suurimmassa koronaviruslaboratoriossa voidaan analysoida jopa 1000 näytettä tunnissa

Koronavirusnäytteiden analysointi HUSin Koronakeskuksessa on saatu täyteen vauhtiin ja vastaukset valmistuvat nopeasti. HUSin Koronakeskus muodostuu HUSLAB virologian laboratoriosta Meilahdessa sekä SYNLAB Suomi Oy:ltä vuokratusta Kivihaan automaatiolinjastosta.

Koronakeskuksen tuotantoprosessi Kivihaassa on suunniteltu 1000 näytteelle tunnissa ja tuotantovälineiden määrä on mitoitettu tämän mukaisesti. Toistaiseksi näin suuren näytemäärän analysoinnille ei ole ollut tarvetta, mutta mahdollisuus on olemassa.

Kivihaassa prosessi on pitkälle automatisoitu ja muodostuu rinnakkaislaitteista, mikä tekee prosessista joustavan ja toimintavarman. Kun näytteet tulevat laboratorioon ne puretaan yksittäispakkauksistaan näytetelineisiin. Näytetelineet asetetaan korkinpoistaja-automaatille, joka korkin poiston lisäksi aktivoi näytteet laboratoriotietojärjestelmään sekä kirjaa näytteet väliohjelmistoon. Tämä mahdollistaa koko prosessin jäljitetyn seurannan. Pipetointirobotit, nukleiinihaponeristysautomaatit, PCR-laitteet sekä väliohjelmiston tulkintaohjelma takaavat nopean prosessin.

”Tietääksemme olemme Pohjoismaiden suurin koronaviruslaboratorio ja Euroopassa viiden suurimman joukossa”, kertoo SYNLAB Suomi Oy:n toimitusjohtaja Aarne Aktan.

Kivihaan automaatiolinjaston toiminta käynnistettiin ennätysajassa. HUSin hallitus teki hankintapäätöksen 21.9.2020. Ensimmäiset näytteet linjastolla analysoitiin 6.10.2020. Tässä välissä tehtiin pieniä rakennustöitä, asennettiin laitteet, tietojärjestelmät ja rekrytoitiin lisää henkilökuntaa.

Kivihaan automaatiolinjaston käynnistäminen tehtiin SYNLABin ja HUSin asiantuntijoiden yhteistyönä. ”Olen ollut mukana monenlaisissa projekteissa, mutta tämä on ollut nopeutensa puolesta omaa luokkaansa”, sanoo diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen HUSista.

Näytteenotto ja analysointi saumattomaksi ketjuksi

Kuluvan syksyn aikana HUSin alueen koronavirusnäytteenotto on siirretty kokonaisuudessaan HUS Diagnostiikkakeskuksen vastuulle ja samalla näytteenottoverkostoa on kehitetty. Kuljetusten järjestäminen näytteenottopisteiden ja Kivihaan laboratorion välille on ollut tärkeä osa kokonaisprosessia ja läpimenoaikojen lyhentämistä. HUS julkaisee ajankohtaista tietoa koronavirusnäytteenoton läpimenoajoista nettisivuillaan.

”Näytemäärät ovat viime päivinä lisääntyneet, mutta kokonaistoimitusajat ovat olleet tavoitteidemme mukaiset eli alle vuorokauden. Tämä kertoo, että näytteiden otto- ja analysointiprosessit on saatu hienosti toimimaan kokonaisuutena”, sanooLehtonen.

Koronavirusnäytteiden analysointi HUSLABin virologian laboratoriosta Meilahdessa jatkuu edelleen. Meilahden laboratoriossa keskitytään pääosin sairaalapotilaiden näytteiden analysointiin.