Pohjoismaiden suurin digitoimistoketju laajentaa dialogistrategian ja markkinoinnin automaation palvelut Suomeen

19.6.2017 13:28 | Isobar

Luova digitoimisto Isobar Finland tuo Suomen markkinoille tanskalaisen sisartoimistonsa Magnetixin palvelut dialogistrategiaan ja markkinoinnin automaatioon liittyen. Markkinoinnin automaatiossa Isobarin erikoisosaaminen laajenee asiakkuusohjelmiin, sisällöntuotantoon, CRM-ratkaisuihin sekä verkkokauppa-alustoihin. Isobarin muita palveluita ovat muun muassa digitaaliset markkinointistrategiat, sisältömarkkinointi sekä luova suunnittelu.

Isobar kannustaa asiakkaitaan ajattelemaan markkinoinnin automaatiota laajempana, kuin vain it-projektina.

- Asiakas tule automaatiossakin laittaa keskiöön. Jos IT on usein markkinoinnin automaation moottori, dialogistrategia on ajokokemus ja auton design, Isobar Finlandin strategia- ja kehitysjohtaja Päivi Arffman-Koskinen kuvaa.

Parhaimmillaan projekti tuo yrityksessä yhteen sekä myynnin, markkinoinnin, viestinnän että it-osaston eli kaataa siiloja myös yrityksen sisällä.

Isobar ja Magnetix kokevat, että Suomessa yrityksillä on vielä paljon mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa asiakkaiden lojaliteetin parissa johdonmukaista brändiä rakentavaa dialogistrategiaa hyödyntäen.

- Suomessa keskimäärin it-järjestelmät ovat hyvässä kunnossa: nyt on aika valjastaa CRM-alustat bränditarinan työkaluiksi. Tärkeää on, että projektia ei aloiteta kuitenkin teknologia edellä. Ensin tarvitaan markkinoinnin automaation visio ja strategia, mitä haluamme että asiakas tekee. Vasta sitten voimme puhua teknologiasta, Magnetixin COO Christina Rind Helsbro kertoo.

Arffman-Koskinen näkee, että markkinoinnin automaatiossa on mahdollista saada viimein sekä asiakasdata, sisällöt, ostetut mediat ja työkalut pelaamaan yhteen siten, että markkinointi aidosti vahvistaa asiakaskokemusta. Laadukas ja brändiä vahvistava dialogi on kilpailuetu, sillä nykypäivän maailmassa kaikki on kopioitavissa. Asiakassuhde ja asiakasdialogi taas eivät ole varastettavissa.

- Asiakasmarkkinoinnin tärkeys ponnistaa kuluttajakäytöksen muutoksesta: kuluttajat osaavat vaatia, että heidän vastaanottamansa sisältö on relevanttia, personoitua ja heidän tarpeistaan ponnistavaa, parhaimmillaan tarpeita ennustavaa, Arffman-Koskinen kommentoi.