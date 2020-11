Pohjoismainen hyvinvointivaltio tarvitsee korkeaa työllisyyttä

Yksikin itsemurhaan kuollut nuori on liikaa 10.9.2020 07:00:00 EEST | Tiedote

Koronakriisi on kurjistanut entisestään niiden asemaa, joiden tilanne oli vaikein jo ennen pandemiaa. Riski mielenterveysongelmien ilmenemiselle tai pahenemiselle on kasvanut poikkeusolojen aikana. Vaikka nuorten itsemurhakuolleisuus on ollut eurooppalaisittain verrattuna korkeaa jo aiemmin, on koronakevät heikentänyt tilannetta entisestään.