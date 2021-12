Pohjoismainen pakolaistraumakonferenssi esittelee keinoja maahanmuuttajanuorten mielenterveyden tukemiseen

The Nordic Conference for Professionals working with Traumatised Refugees järjestetään 22. kerran, ja sen tavoitteena on esitellä alan uusimpia tuulia sekä tiivistää yhteistyötä pohjoismaisten traumatoimijoiden kesken. Helsinkiin kokoontuu noin 250 pakolaisten mielenterveyteen ja traumoihin erikoistunutta ammattilaista.

Konferenssin teemana on tänä vuonna lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys. Perheiden mukana sekä ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten ja nuorten määrä on kasvanut voimakkaasti tällä vuosikymmenellä. Aihe on siksi ajankohtainen kaikissa Pohjoismaissa. Tapahtumassa nostetaan esiin eri Pohjoismaissa käytössä olevia menetelmiä erityisesti traumaattisia tapahtumia kokeneiden lasten ja nuorten auttamiseksi.

Juuri julkaistussa, ja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Belgiassa toteutetussa tutkimuksessa (Spaas ym., 2021) selvitettiin maahanmuuttajanuorten mielenterveyttä. Tutkimuksessa korostui traumaperäisten oireiden korkea esiintyvyys sekä pakolaisena että muista syistä maahan muuttaneilla nuorilla. Yksi traumaperäisen oireilun aiheuttaja oli perheestä eroon joutuminen. Koettu syrjintä puolestaan ennusti mielenterveysongelmia kaikilla tutkimukseen osallistuneilla nuorilla.

Turun yliopiston tutkija, dosentti Kirsi Peltonen oli toteuttamassa tutkimusta, ja hän on myös yksi tulevan pakolaistraumakonferenssin pääpuhujista. Peltosen aiheena on pakolaislasten traumaattisten kokemusten kohtaaminen kouluissa ja terveydenhuollossa.

”Traumojen hoito on moniammatillista työtä, jota tehdään yhteiskunnan eri tasoilla.Kouluilla, harrastuksilla, perusterveydenhuollolla ja erikoissairaanhoidolla on jokaisella oma roolinsa mielenterveyden tukemisessa. Perusosaaminenkin riittää pitkälle, mutta lisäksi ammattilaisten tietoisuutta on tärkeää lisätä esimerkiksi eri kulttuureista sekä traumatisoitumisesta”, Kirsi Peltonen sanoo.

”Ongelmiin tarttumisen lisäksi mielenterveyden tukemisessa on olennaista huomioida maahanmuuttajanuorten elämänkokemuksista nousevat voimavarat”, sanoo Peltonen.

Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden lisäksi konferenssissa käsitellään muun muassa kidutuksen tunnistamista ja kidutettujen kuntoutusta, turvapaikanhakijoiden mielenterveyttä sekä traumaattista surua. Tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä sekä vahvistaa pohjoismaista yhteistyöverkostoa.

22nd Conference for Professionals working with Traumatised Refugees järjestetään 9.-10.12.2021 Paasitornissa, Helsingissä. Järjestäjinä ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, HUS Psykiatria, Mieli ry ja Diakonissalaitos. Tapahtuma toteutetaan EU:n Kotouttamisrahasto AMIF:n tuella. Lisätietoja tapahtumasta ja konferenssiohjelma osoitteessa www.thl.fi/nctr2021 ja Twitterissä #NCTR2021.