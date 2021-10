Pohjoismainen SaaS-yhteistyö haastaa pankkipalvelujen tarjoajat

Tietoa Knowitin Dploysta

Knowit on pohjoismainen tulevaisuuden digitaalisten ratkaisujen yritys. Visionamme on luoda kestävä ja humaani yhteiskunta digitalisaation ja innovaation avulla. Dploy on moduulipohjainen, skaalautuva teknologia-alusta, joka digitalisoi ja automatisoi kaikenlaiset maksuprosessit ja on tarkoitettu asiakkaille, kumppaneille ja pankkien ja rahatalouslaitosten sisäiseen käyttöön.

Knowitilla on noin 3 800 työntekijää Pohjoismaissa, Saksassa ja Puolassa. Yhdistämällä tieto- ja viestintätekniikan, suunnittelun ja kommunikaation luomme digitaalisia mahdollisuuksia ja pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme.

Tietoa Mambusta

Mambu on maailman ainoa todellinen SaaS-pankkialusta. Mambu perustettiin vuonna 2011 ja mahdollistaa miltei kaikenlaisten rahataloudellisten palvelujen suunnittelun ja rakentamisen kaiken kokoisille pankeille, rahoittajille, finanssiteknologiayrityksille, vähittäiskauppiaille, televiestintäyrityksille ja muille vastaaville. Uniikki, koottavuuteen perustuva lähestymistapamme tarkoittaa, että erilliset osat, järjestelmät ja liittimet voidaan koota mihin tahansa kokoonpanoon, jotta voidaan vastata yrityksen tarpeisiin ja loppukäyttäjän vaatimuksiin. Mambulla on 700 työntekijää, jotka tukevat 200 asiakasta yli 65 maassa, mukaan lukien N26, OakNorth, Tandem, ABN AMRO, Bank Islam ja Orange Bank. www.mambu.com