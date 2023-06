Pohjoismainen yhteistyökomitea SAMAK: Suomen uuden hallituksen suunnitelmat ovat ristiriidassa pohjoismaisen mallin kanssa

Pohjoismaisen yhteistyökomitea SAMAKin hallitus kokoontui kesäkokoukseensa Reykjavikissa ja tutustui kokouksen aikana myös Suomen tuoreeseen hallitusohjelmaan. Kokouksessa hyväksyttiin seuraava julkilausuma:

Suomen hallitusohjelmaan on poimittu muista Pohjoismaista valikoivasti kaikista ankarimmat ja eriarvoisuutta lisäävät toimenpiteet yhdistelmäksi, joka heikentää pohjoismaista työmarkkinamallia Suomessa.

Orpon hallitusohjelmassa esitetään otettavaksi käyttöön muun muassa enintään vuoden määräaikainen työsuhde ilman erityistä syytä, mahdollisuus irtisanoa henkilö “asiallisista syistä” ja ensimmäinen sairauspäivä ilman palkkaa.

Jos suunnitelmat toteutuvat, uusi hallitus uhkaa suomalaisten työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia.

Pääministeri Orpon hallitusohjelma rajoittaa myös työntekijöiden perusoikeutta eli laillista oikeutta työtaistelutoimiin työolojen parantamiseksi. Lakko-oikeuden ja mielipiteenvapauden rajoittaminen ei kuulu pohjoismaiseen malliin.

Pohjoismainen työmarkkinamalli perustuu työehtosopimuksiin. Suomen uuden hallituksen vetämä linja voi johtaa yrityskohtaisten työehtosopimusten yleistymiseen, mikä voi uhata koko työehtosopimusmallia. Jotta paikallinen sopiminen voi toimia kuten tietyissä muissa maissa tulee luottamusmiesten olla sopijaosapuolina työpaikoilla.

Pohjoismainen malli on ainutlaatuinen koko maailmassa. Se on yhdistelmä tehokkuutta ja oikeudenmukaista tulonjakoa. Mallin ydin on järjestäytynyt työelämä, joka perustuu eri mekanismein yleisesti sitoviin työehtosopimuksiin ja yhteistoiminnan ja myötämääräämisen ajatukseen. Tämä hyödyttää myös rehellisesti toimivia yrityksiä. Kun alhaisimpia palkkoja parannetaan neuvotteluteitse, kannustaa tämä yrityksiä jatkuvasti uudistumaan ja tehostamaan toimintaansa. Samalla hyvinvointi, osaamisen täydentäminen, vastuullinen talouspolitiikka ja aktiivinen työllisyyspolitiikka tuovat turvaa työntekijöille.

Orpon hallitusohjelma näyttää unohtaneen nämä perusteet, jotka ovat luoneet pohjan pohjoismaisen mallin kansainvälisesti tunnustetulle menestykselle.

- Suunnitelmat lakko-oikeuden sekä työntekijöiden mielipiteen- ja yhteistoimintavapauden rajoittamisesta eivät kuulu pohjoismaiseen malliin. Suomen uusi hallitus uhkaa työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia sekä rajoittaa maan taloudellista tuottavuutta, toteaa SAMAKin pääsihteeri Jan-Erik Stöstad, joka toimi aiemmin valtiosihteerinä Norjan työministeriössä.

SAMAK on pohjoismaisen työväenliikkeen yhteistyötoimikunta, joka koostuu pohjoismaisista sosialidemokraattisista puolueista ja ammattiyhdistysliikkeestä.





SAMAKin hallituksen jäsenet:

Tobias Baudin, puoluesihteeri, Socialdemokraterne, Ruotsi

Kjersti Stenseng, puoluesihteeri, Arbeiderpartiet, Norja

Lasse Ryberg, puoluesihteeri, Socialdemokraterne, Tanska

Antton Rönnholm, puoluesihteeri, SDP, Suomi

Kjartan Valgardsson, kansainvälinen neuvonantaja, Samfylkingin, Islanti

Therese Guovelin, 1. varapyheenjohtaja, LO, Ruotsi

Sissel Merete Skoghaug, 1. varatoimitusjohtaja, LO, Norja

Sofie Steen Bagger, tiimipäällikkö, FH, Tanska

Kristiina Linna, alue- ja organisaatioasiantuntija, FFC/SAK, Suomi

Kristján Þórður Snæbjarnarson, 3. varapuheenjohtaja, ASI, Islanti

Barbara Gaardlykke Apol, puolueryhmän sihteeri, Javnadarflokkurin, Färsaaret

Ole Aggo Markussen, puoluesihteeri, Siumut, Grønland

Fia Hellsten, puoluesihteeri, Ahvenanmaan sosialidemokraattinen puolue, Ahvenanmaa





Lisätietoja SAMAKista: www.samak.info

Tietoa pohjoismaisesta mallista löytyy https://samak.info/the-nordic-model-for-dummies/, joka perustuu SAMAKin suureen tutkimusprojektiin NordMod2030, osoitteesta https://samak.info/den-nordiske-modellen/nordmod2030-prosjektet/