Pohjoismais-baltialainen kokous Itämeren alueen turvallisuudesta

Viime vuosina Pohjoismaat ja Baltian maat ovat kokeneet sekä omilla alueillaan että lähialueillaan mullistavia tapahtumia, kuten koronaviruspandemian, hybridivaikuttamista ja Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.

On suoraa seurausta sodasta, että Suomi on jo puolustusliitto Naton täysjäsen ja Ruotsi on jäsenyysprosessin loppusuoralla. Näin ollen Itämerestä on tulossa Naton hallinnoima sisämeri.

Tervetuloa keskustelemaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden uudesta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja kriisinhallinnan tulevaisuuden näkymistä. Osallistujien joukossa on kymmenkunta asiantuntijaa Suomesta, Ruotsista ja Virosta, muiden muassa ministeri Elisabeth Rehn, valtiosihteeri Lauri Tierala, tutkija Mikael Wigell, valtiosihteeri Johan Berggren (väestönsuojelu) ja Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun rehtori Robert Egnell.

”Keskusteluun on ilmoittautunut jo 170 henkilöä, mutta vielä on paikkoja jäljellä. Kannustamme kaikkia ajankohtaisesta turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta kiinnostuneita osallistumaan”, sanoo Hanasaaren ohjelmajohtaja Victor Andersson.

Kokouksessa ajatushautomo Elisabeth Rehn – Bank of Ideas esittelee myös uuden tutkimustietoon perustuvan selvityksen Suomen, Ruotsin ja Viron turvallisuusympäristöstä.

”Nyt kun Suomi on liittynyt Natoon ja Ruotsikin odottaa jäsenyyden hyväksymistä, on tärkeää keskustella Naton, EU:n sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisen yhteistyön erilaisista järjestelmistä ja rakenteista. Viro on ollut Naton jäsen lähes 20 vuotta, ja sillä on erityinen suhde sekä Suomeen että Ruotsiin. Kyseessä on siis tärkeä naapurimaa, jota kannattaa kuunnella ja jonka kanssa kannattaa jakaa kokemuksia”, sanoo Bank of Ideas ry:n puheenjohtaja Robert Eklund.

Aika: 24. elokuuta 2023 klo 13.00–17.15

Paikka: Hanasaaren ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus, Espoo

Ilmoittautuminen ja ohjelma: www.hanaholmen.fi/event/nordic-security-dialogue/

Tilaisuus striimataan myös verkossa klo 13 alkaen, ja tallenne tilaisuudesta on katsottavissa verkossa myös jälkikäteen: www.youtube.com/@hanaholmen-kulturcentrumfo299/featured

Lisätietoja antaa Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373.