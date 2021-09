Pohjoismaisen kielikonferenssin keskiössä nuorten suhde pohjoismaisiin kieliin

Tapahtuman taustalla on se, että ensimmäisen Pohjoismaisen kielipoliittisen julistuksen julkaisemisesta on kulunut 15 vuotta, ja nyt on päivityksen aika.

”Tavoitteenahan on, että Pohjolasta tulee maailman integroitunein alue. Siksi kieli- ja kulttuuriymmärrys ovat ratkaisevan tärkeitä. Konferenssissa tarkastellaan pohjoismaista kieliyhteistyötä ylipäätään ja eritoten nuorten suhdetta pohjoismaisiin kieliin”, kertoo Svenska nu -verkoston projektipäällikkö Mikael Hiltunen.

Avauspuheenvuoron pitää opetusministeri Li Andersson. Sen jälkeen esitellään kieliyhteistyötä Pohjoismaissa käsittelevä tutkimus, ja luodaan katsaus siihen, miten nuoret suhtautuvat pohjoismaisiin kieliin. Konferenssin aikana käsitellään myös vähemmistö- ja viittomakielten todellisuutta Pohjoismaissa.

Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskauteen kuuluvan seminaarin päätteeksi pidetään paneelikeskustelu, jossa on mukana Pohjoismaiden neuvoston jäseniä.

Aika: 16.9.2021 klo 10.00–14.00

Paikka: online-tapahtuma

Lue lisää ja katso koko ohjelma täältä: www.hanaholmen.fi/event/nordisk-sprakkonferens/

Yhteyshenkilö: Mikael Hiltunen, projektipäällikkö, Svenska nu -verkosto, mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi, tel. +358 406206006