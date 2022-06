Pohjoismaisen ruuan juhlaa Emblassa – Suomella vahva edustus kilpailussa – voiton nappasivat Tanska, Norja ja Ruotsi

Tuomariston palkintokriteereissä kiinnitettiin huomiota kestävyyteen, inspiraatioon, alkuperäisyyteen, rehellisyyteen ja pohjoismaiseen tunnettavuuteen.

Kilpailusarjojen voittajat:

Pohjoismainen ruuantuottaja: Fredriksdals Kirsebærvin, Tanska

Pohjoismainen ruokayrittäjä: Andreas Sundgren, Brännlands Cider, Ruotsi

Pohjoismainen ruoka-artesaani: Undredal Stølsysteri, Norja

Pohjoismainen ruokaviestijä: Det Grønne Museum, Tanska

Pohjoismainen joukkoruokailuosaaja: The Junk Food Project, Tanska

Pohjoismainen ruokakohde: Kvitnes Gård, Norja

Pohjoismaista ruokaa lapsille ja nuorille: Geitmyra Credo, Norja

Pohjoismaisen ruokakulttuurin nousukausi

MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivosen mukaan pohjoismainen ruokakulttuuri elää vahvaa nousukautta. Jokainen osallistujamaa erottautui erinomaisilla edustajilla, joista muutama valikoitui palkinnonsaajiksi.

- Voimme olla ylpeitä rikkaasta ja eteenpäin katsovasta pohjoismaisesta ruokakulttuurista. Erityisen ylpeitä olemme toki suomalaisista osallistujista, jotka ovat vahvassa roolissa ylläpitämässä suomalaisen ruuan näkyvyyttä Pohjolassa.



- Kilpailun jury oli yllättynyt kilpailun kovasta tasosta, mikä kielii siitä, että pohjoismainen ruokakulttuuri on vahvassa nousussa maailmalla, kertoo Siivonen.

Kilpailusarjojen voittajien esittely

Pohjoismainen ruokatuottaja: Fredriksdals Kirsebærvin, Tanska

Fredriksdals Kirsebærvinin luonnonmukaisesti valmistettua viiniä käytetään Euroopan parhaimmissa ravintoloissa. Kirsebærvin on innovatiivisesti pyrkinyt maksimoimaan oman satomääränsä hyödyntäen samalla luonnollista fermentaatioprosessia. Tuottajan oma visio on ollut tuottaa kaikkein autenttisinta viiniä Tankassa. Lopputuote osoittaa sen, että laadukasta kirsikkaviiniä on mahdollista tuottaa Tanskassa.

Pohjoismainen ruokayrittäjä: Andreas Sundgren, Brännlands Cider, Ruotsi



Andreas Sundgren on osoittanut erityistä sitkeyttä tuottaessaan luonnollisen makeaa siideriä olosuhteissa, joissa kukaan ei uskonut tämän olevan mahdollista. Pitkä ja kylmä talvikausi, kova työ ja terroir-omenat ovat kuitenkin luoneet yhdistelmän premium-tuotteita. Pohjoiset markkinat ovat jo vuosien ajan himoinneet paikallisia viinituotteita kyseiseltä alueelta, ja vihdoin voimme sanoa, että tarjonta vastaa kysynnän asettamat vaatimukset ylivoimaisesti.



Pohjoismainen ruoka-artesaani: Undredal Stølsysteri, Norja



Tämä palkinto myönnettiin ruoka-artesaanille, jonka pohjoismaiset juuret ja traditiot ovat erityisen kunnioitettavat. Nämä yrittäjät ovat aloittaneet pohjoismaisen juuston tuotannon uuden aallon. Se on luonnut uutta lisäarvoa ja työmahdollisuuksia monille sekä uudenlaista markkinatilaa juustoalalle. Omaan unelmaan ja kovaan työhön perustuva juuston valmistus tapahtuu maailman perintökohteessa, josta nousee yksi tärkeimmistä pohjoismaisista juustoartesaaneista.

Pohjoismainen ruokaviestijä: Det Grønne Museum, Tanska



Isketään kädet saveen! Voittaja on elävä museo, missä tietämys ja aktiviteetit kohtaavat elävän historian tarinankerronnan muodossa. Museo tuo yhteen ja levittää tietoa monenlaisille ihmisille – lapsista monen alan ammattilaisiin. Tämä tietopankki tarjoaa mahdollisuuden kaiken ikäisille oppia uutta, ja on avoinna kaikenlaisille vieraille, unohtamatta vierailijoiden erityistarpeita.



Pohjoismaista ruokaa kaikille: The Junk Food Project, Tanska

Voittajaprojekti tarjoaa ruokaa erityisryhmälle, ihmisille, jotka elävät yhteiskunnan reunalla. Ruoka valmistetaan huomioiden kodittomien erityisruokavaliotarpeet. Projektilla on monenlaisia sosiaalisia ulottuvuuksia: kodittomat ja nuoret, jotka valmistautuvat työmarkkinoille osallistumalla ruuan valmistukseen. Tämän lisäksi kestävyys on projektin ytimessä. Ruokaa valmistetaan isolle määrälle ihmisiä, jonka lisäksi valmistuksessa käytetään hävikkiruokaa vaikuttaen näin positiivisesti koko yhteiskuntaan.

Pohjoismainen ruokakohde: Kvitnes Gård, Norja

Arktinen alue on erilaisten kulttuurien punos, jossa on selvitty iät ajat tietoa, taitoa, resursseja ja perinteitä jakamalla. Arktinen luonto ja lyhyt kasvukausi määrittävät tarjolla olevien tuotteiden valikoiman kohteessa. Vierailijat, jotka etsivät alkuperäistä pohjoismaista kokemusta saavat ainutlaatuisen kokemuksen. Voittaja, Kvitnes Gård tarjoaa paikallista ruokaa, jonka tuottaminen perustuu kiertotalouteen ja holistiseen maankäyttöön sekä viljelyyn. Omalla työllään voittaja tekee pohjoismaalaiset ylpeiksi omasta tarjonnastaan ja toimii samalla inspiraationa muille pohjoismaalaisille lokaatioille.



Pohjoismaista ruokaa lapsille ja nuorille: Geitmyra Credo, Norja

Hyödyntämällä inspiroivaa yhteistyötä ja kumppanuuksia, on kyseinen voittaja onnistunut luomaan pohjoismaisen ruokahubin, joka toimii oppimisympäristönä lapsille ja nuorille toimien samalla pohjoismaisen gastronomian kasvuympäristönä tuleville sukupolville.

Lisätietoja kilpailusta ja kilpailun verkkosivut täällä: https://emblafoodaward.com/

Kuvia kilpailusta löytyy täältä: https://www.espen-solli.com/gallery-collection/EmblaMatpris/C0000_psszqvAZqE Kuvat ovat vapaasti käytettävissä.

Lue myös:

Pohjoismainen ruoka on tunnettu puhtaista raaka-aineista, jotka yhdessä maanläheisten ja aromaattisten makujen kanssa luovat hienostuneen ja laadukkaan yhdistelmän, joka tunnetaan pohjoismaisena ruokana.



Embla -pohjoismainen ruokakilpailu



Embla on perustettu juhlistamaan ja vahvistamaan yhteistä pohjoismaista ruokaan perustuvaa identiteettiä ja kulttuuria sekä nostamaan kiinnostusta pohjoismaista ruokaa kohtaan maailmalla. Palkinnot myönnetään joka toinen vuosi. MTK on ollut vahvasti mukana Emblan toiminnassa pyrkien näin nostamaan suomalaisen ruuan mainetta muualla Pohjoismaissa sekä maailmalla.

Tuottajajärjestöt Emblan takana

Embla palkintojen taustalla on kuusi maataloustuottajaorganisaatiota, jotka yhdessä muodostavat Pohjoismaisten maanviljelijöiden keskusyhdistyksen (Nordic Farmers’ Association’s Central Council (NBC). Hanketta tukemassa on myös Pohjoismainen ministerien neuvosto, joka on mukana Nordic Food III -ohjelmassa. Oslossa 20.6.2022 järjestetyn palkintoseremonian järjestävänä tahona toimi Norjan maataloustuottajien liitto. Kyseessä oli kolmas kerta, kun palkinnot jaettiin.



Lisätietoja: ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen, MTK, 040 568 8802