Pohjola Rakennukselta tehokkaita koteja muuttuviin elämäntilanteisiin Jyväskylän Mannisenmäkeen

Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomi on osa Pohjola Rakennus-konsernia, joka on projektinjohtomallilla toimiva rakennusliike sekä aluesuunnittelun ja kiinteistökehittämisen asiantunteva kumppani. Pohjola Rakennus on rakentanut yli 10 000 kotia, ja se kuuluu suurimpiin asuntorakentajiin Tampereen, Turun ja Jyväskylän alueella. Tällä hetkellä Pohjola Rakennuksella on yli 2000 asuntoa rakenteilla. Lisäksi Pohjola Rakennus toteuttaa liike-, tuotanto- ja toimitiloja, infra- ja peruskorjauskohteita sekä Eloisa-konseptin mukaista senioriasumista. Konserni työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, joista omaa henkilökuntaa on noin 200. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto kasvoi 51 %, ja tänä vuonna tähtäimessä on 250 miljoonan euron liikevaihto. Konsernin tavoitteena on olla johtava asuntorakentaja toiminta-alueillaan.