Pohjola Rakennuksen Tampereen Puisto-Kalevan Kärjen asunnoista varattiin lähes kaikki ensimmäisten kolmen päivän aikana

Pohjola Rakennus Oy Suomen Tampereen Puisto-Kalevan kohteen, Asunto Oy Tampereen Puisto-Kalevan Kärjen, ennakkomarkkinointi lähti käyntiin vauhdikkaasti, sillä lähes kaikki asunnot varattiin ensimmäisen kolmen päivän aikana.

Asunto Oy Tampereen Puisto-Kalevan Kärki on 13-kerroksinen kerrostalo, jossa on yhteensä 108 asuntoa yksiöistä neliöihin. Talon asukkaiden käytössä on yhteiset hyötykasvipuutarha, istutuslaatikoita, grillikatos sekä ruokailupaikka. Korttelilla on lisäksi käytössään ympäristöystävällinen täyssähköinen yhteiskäyttöauto, josta veloitetaan käytön mukaisesti.

Puisto-Kalevan Kärki sijaitsee monipuolisten palvelujen ja liikenneyhteyksien läheisyydessä, naapurista löytyy arkea helpottava suuri päivittäistavarakauppa ja lenkkipolutkin kulkevat ihan vieressä. Alueen kulkuyhteydet tulevat parantumaan entisestään Tampereelle rakennettavan raitiovaunun ansiosta.

- Kaleva ja sen myötä myös Puisto-Kalevan tuleva asuinalue on Tampereen aluekeskuksista vetovoimaisin alueen kehittymisen, keskustan läheisyyden, hyvien palveluiden sekä liikenneyhteyksien ansiosta. Kysyntää uusille asunnoille on ja Puisto-Kalevan Kärki vastaa siihen kysyntään, Pohjola Rakennuksen Tampereen hankejohtaja Henna Korpiluoto kertoo.

Jäähallinraitille rakennettavan Asunto Oy Tampereen Puisto-Kalevan Kärjen asuntotyypit vaihtelevat 23,5m2:n yksiöstä 114m2:n neljän huoneen asuntoihin. Asuntojen kysyntä on ollut voimakasta ja ennakkovarauksia on saatu 94% osakkeista. Lähes kaikki asunnot varattiin ensimmäisten kolmen päivän aikana ja jäljellä on enää muutamia kolmioita. Kärjen suurimman asunnon, 114m2:n neliön suosio on ollut niin suuri, että sen varauslistalla on useita jonottajia.

Puisto-Kaleva on Tampereen suosituimpaan kaupunginosaan Kalevaan rakentuva uusi asuinalue. Nykyisen Tampere Areenan alueelle ensimmäisenä kohoava Puisto-Kalevan Kärki tulee olemaan osa laajempaa rakennuskokonaisuutta. Pohjola Rakennus rakentaa alueelle yhteensä kuusi taloa, jotka sijaitsevat Tampereen kaupungin vuokratontilla. Kärjen rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2020, arvioitu valmistuminen on vuoden 2021 lopulla. Koko Puisto-Kalevan alueen arvioitu valmistuminen on vuonna 2025. Voimakkaan kysynnän ansiosta seuraava taloyhtiö tulee ennakkomarkkinointiin keväällä 2020.