Pohjola Rakennus -konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

Pohjola Rakennus käynnisti Tampereen Tammelan stadionin yhteyteen tulevien 86 uuden kodin rakentamisen 11.2.2022 11:30:00 EET | Tiedote

Pohjola Rakennus on käynnistänyt Tampereen Tammelan uuden stadionin yhteyteen rakennettavan Asunto Oy Tampereen Victorian rakentamisen. Kohde on myös saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on aloitettu. Victoria nousee jo rakenteilla olevan Asunto Oy Tampereen Vestan viereen stadionin Salhojankadun puoleiselle sivulle. Victorian kotien alustava valmistuminen on vuoden 2023 loka-marraskuussa.