Pohjola Rakennus ja Asuntoyhtymä Group Oy ovat solmineet kaupat Ouluun rakennettavasta kerrostalokohteesta

Pohjola Rakennus käynnisti 57 uuden kodin rakentamisen Tampereen Santalahteen 9.12.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Pohjola Rakennus on aloittanut Tampereen Santalahteen nousevan RS-kohteensa Asunto Oy Tampereen Tikkutehtaan Hulmun rakentamisen. Kohde on myös saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on aloitettu. Hulmun alustava valmistuminen on helmikuussa 2023.