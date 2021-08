Pohjola Rakennus ja Osnakodit ovat tehneet kaupat Oulun Välivainiolle tulevasta kerrostalohankkeesta

Jaa

Pohjola Rakennus Oy Suomi on myynyt Oulun Välivainiolle tulevan kerrostalohankkeen Oulun Moniasunnot Oy:lle. Asunnot valmistuvat Osnakodeille. Keskiviikkona 25.8.2021 solmittu kauppa pitää sisällään 54 asunnon kerrostalokohteen, jossa huoneistopinta-alaa on yhteensä 2309,5 neliömetriä.

Asunto Oy Oulun Sisu, josta kaupat solmittiin, sijaitsee rauhallisessa pientalovaltaisessa Välivainiossa loistavien kulkuyhteyksien varrella. Välivainio on osa Oulun kaupungin Alppilan Bulevardi -kehityshanketta. Alueen on tarkoitus rakentua vaiheittain vuosien 2020–2026 välisenä aikana.



”Tämä hanke tuo hyvän jatkumon Välivainion aluerakentamisellemme ja vahvistaa asemaamme Oulussa monipuolisena ja merkittävänä asuntorakentajana. Osnakodit alueellisena kumppanina on erittäin mieluinen yhteistyötaho Pohjola Rakennukselle, sillä molemmat yhtiöt haluavat luoda uusia mukavuusalueita ja kehittävät omalta osaltaan Ouluun toteutuvaa Alppilan Bulevardia”, kertoo Pohjola Rakennus Oy Suomen Oulun hankejohtaja Ari Loukkola.



Alppilan Bulevardista on tarkoitus kehittyä tiivis ja monipuolinen uusi osa kantakaupunkia. Alueen sijainti keskustan ja Linnanmaan kampuksen välillä tarjoaa saavutettavuudeltaan erinomaisen sijainnin myös Asunto Oy Oulun Sisulle. Oulun kaupungin hankkeessa on myös varauduttu muun muassa raitiotien rakentamiseen.



Osnakodeille Välivainolle rakentuva vuokra-asuntokohde on merkittävä lisäys kohtuuhintaiseen asuntotarjontaan Oulussa.



”Kohteen valmistumisen myötä pystymme tarjoamaan sekä uusia nuorisoasuntoja, että tavanomaisia vuokra-asuntoja kehittyvän kaupunkirakenteen ytimeen kohtuullisella vuokratasolla”, toteaa Oulun Moniasunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Ruokola.

Pohjola Rakennukselta on tulossa Välivainiolle kaikkiaan noin 200 uutta kotia, joista osa valmistui joulukuussa 2020 ja seuraavat syyskuussa 2021.