Pohjola Rakennus järjestää julkisivutaidekilpailun Helsingin Vallilassa

Pohjola Rakennus Oy Suomi järjestää julkisen taidekilpailun Helsingin Vallilassa. Taidekilpailun perusteella valittu teos tulee koristamaan historiallisen Vallilan puiston alle rakennettavan pysäköintilaitoksen sisäänkäyntejä.

Pohjola Rakennuksen Vallilaan rakennettavaan aluehankkeeseen kuuluu asuinrakentamisen lisäksi historiallisen Vallilan puiston perusparannus ja sen alle rakennettava uusi pysäköintilaitos.

- Pysäköintilaitoksen sisäänkäynnit ja ajoyhteys ovat näkyvä osa alueen puistomaista ympäristöä. Haluamme niiden kuvastavan osaltaan tämän poikkeuksellisen asuinalueen tyyliä ja sijaintia, missä kantakaupunki ja luonto näyttäytyvät samaan aikaan. Julkisivuihin toteutettava taide elävöittää ympäristöä. Lisäksi halusimme tukea osaltamme taideyhteisöjä näinä poikkeuksellisina aikoina, Pohjola Rakennuksen hankejohtaja Hannu Hirvensalo kertoo.

Taidekilpailun tarkoituksena on saada vanhan Vallilan kaupunkirakentamiseen ja henkeen sopiva taideteos koristamaan Vallilan täydennysrakentamista. Pysäköintilaitoksen uudet sisäänkäynnit tulevat kentän ympärille. Taideteos on tarkoitus toteuttaa muraalina tai muraaliin verrattavana julkisivumaalauksena kolmelle eri seinälle. Toteuttajaksi haetaan taidekilpailulla taiteilijaa tai taiteilijaan verrattavissa olevaa ammattilaista, jolla on kokemusta julkisivutaiteesta.

Taidekilpailun aiheena on Vallilan salaisuus, joka viittaa Vallilaan rakennettavan uuden asuinalueeseen konseptiin; Valtaväyliltä hiljaisuuteen, mukulakiviltä vehreyteen ja betoniseinistä korttelipihoille: Vallilaan on kätketty salaisuus, josta ei moni tiedä, eikä se ulospäin itseään paljasta. Vielä. Kumpulan puutarhojen rauhan ja Vallilan kaupunki- vilinän väliin on siroteltu tuon salaisuuden ainekset: ihmiset ja tapahtumat, kodit ja pihat sekä puistot ja pelikentät. Salaisuus kodeista Vallilassa – kantakaupungissa ja luonnossa samaan aikaan.

Sisäänkäyntien julkisivumateriaalina on ruostuvaa corten-terästä, johon laserleikataan reikäperforointi, jonka taustalla on betonielementti. Taiteilijat voivat myös ehdottaa muuta korkealaatuista kaupunkikuvaan sopivaa materiaalia teosten taustaksi. Kilpailutöiden joukosta valitaan kolme parasta, joista raadin valitsema teos toteutetaan yhteistyössä Pohjola Rakennuksen ja Huttunen-Lipasti arkkitehdit kanssa. Toteutettavaksi valitun taideteoksen suunnitellut saa 8 000 €:n rahapalkinnon, toiseksi ja kolmanneksi tulleet 1 000 €:n rahapalkinnon. Teoksen toteutukseen on varattu 20 000 €.

Kilpailuraatina toimii Pohjola Rakennuksen ja Huttunen-Lipasti arkkitehtien projektityöryhmä sekä arkkitehti Sari Viertiö ja asemakaava-arkkitehti Milla Nummikoski Helsingin kaupungilta. Kilpailuteokset arvioidaan kokonaisvaltaisesti, arvioinnissa painotetaan taiteellisen ulkonäön lisäksi teoksen turvallisuutta, terveellisyyttä, kestävyyttä, ylläpidettävyyttä ja kustannustehokkuutta.

Kilpailuaika päättyy sunnuntaina 31.5.2020 klo 23.59. Toteutettavaksi valittu taideteos sekä toiseksi ja kolmanneksi tulleet teokset julkistetaan Pohjola Rakennuksen verkkosivuilla 15.6.2020. Teos toteutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kilpailuun pääsee osallistumaan toimittamalla kilpailuteoksen suunnitelman sähköisessä muodossa osoitteeseen kodit.uusimaa@pohjolarakennus.fi otsikolla "Vallilan salaisuus - taidekilpailu"

Lisätiedot:

Hannu Hirvensalo, Pohjola Rakennus Oy Suomi, puh. 040 575 6293, sähköposti hannu.hirvensalo@pohjolarakennus.fi

Lisätiedot ja osallistumisohjeet taidekilpailuun löytyvät liitteestä.