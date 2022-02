Pohjola Rakennus käynnistää 64 uuden kodin rakentamisen Tampereen Kalevaan

Tampereen vehreään Puisto-Kalevaan nousee Asunto Oy Tampereen Puisto-Kalevan Tuomi, joka on urbaanin asujan unelma tarjoten asukkailleen huoletonta kaupunkiasumista erinomaisten kulkuyhteyksien ja palveluiden äärellä. Tampereen ratikalla hurauttaa nopeasti keskustaan ja lähipalvelut löytyvät kävelymatkan päästä. Tuomi, sekä muut alueelle rakennettavat uudiskerrostalot muodostavat idyllisen naapuruston, joka kunnioittaa alueen puistomaisuutta. Tuomen erityinen sijainti korttelin keskellä takaa rauhallisen ja idyllisen asuinympäristön.

Seitsemänkerroksiseen Tuomeen rakennetaan kaiken kaikkiaan 64 modernia kotia. Koteja löytyy kompakteista yksiöistä yli sadan neliön tilaihmeeseen. Valoisien kotien laadukkaat materiaalit ja pohjaratkaisut tekevät kodeista erityisen viihtyisiä. Vehreät puistomaisemat avautuvat Tuomen suurista ikkunoista ja jokaisessa kodissa on myös oma lasitettu parveke tai terassi. Erityistä mukavuutta asumiseen tuovat huoneistokohtainen ilmanvaihto sekä koko asunnon kattava lattialämmitys parketin alla.

Uusissa kodeissa keittiöt ovat ajattoman kauniita, mutta myös käytännöllisiä. Ne on varustettu modernein kodinkonein – liesikupu on ulosvedettävä ja induktioliesitason lisäksi keittiöissä on myös kalusteuuni. Osassa asuntoja on myös oma sauna rentouttavia löylyhetkiä silmällä pitäen. Suurimpien asuntojen saunat on viimeistelty kauniilla lasisilla seinillä. Taloyhtiöllä on myös yhteinen ulkoiluvälinevarasto, lastenvaunuvarasto sekä tekniset tilat. Asuntokohtaiset, numeroidut irtaimistovarastot sijaitsevat kellarikerroksessa, ja tarjolla on myös 11 erikseen myytävää varastoa lisäsäilytystilan tarpeeseen.

”On sanottu, että tuomen kukinta aloittaa kesän, mutta tänä vuonna kesä on selvästi tulossa aikaisemmin, sillä Tuomen rakennustyöt ovat piakkoin käynnistymässä. Hanke tulee valmistuessaan loppukesästä 2023 olemaan osa upeaa, nopeasti rakentuvaa Puisto-Kalevan aluetta”, Pohjola Rakennuksen Tampereen hankejohtaja Erkki Ikonen maalailee.

Tampereen Kalevan juuret juontavat 1950-luvulle, jolloin uusi asuinalue alkoi nousta peltojen ja tiilitehtaiden tilalle. Osa Kalevasta kuuluukin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Nykyään Kaleva on Tampereen suositumpia asuinalueita loistavine palveluineen, harrastusmahdollisuuksineen ja liikenneyhteyksineen.

Puisto-Kalevan Tuomi on osa laajempaa rakennuskokonaisuutta, sillä Pohjola Rakennus rakentaa alueelle yhteensä kuusi taloa Tampereen kaupungin vuokratontille. Puisto-Kalevan Tuomen arvioitu valmistuminen on loppukesästä 2023. Koko Puisto-Kalevan alueen on arvioitu valmistuvan vuoden 2025 aikana.