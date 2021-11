Pohjola Rakennus käynnisti 48 uuden kodin rakentamisen Tampereen Santalahteen

Tampereen Santalahteen nousevan Asunto Oy Tampereen Pisparannan Serenan rakentaminen on käynnistynyt ja sen arvioitu valmistuminen on kesällä 2023. Kohde on myös saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on aloitettu.

Santalahden vanha teollisuusalue muotoutuu vuoteen 2025 mennessä moderniksi ja omintakeiseksi rantakaupunginosaksi, jonne nousee myös Asunto Oy Pisparannan Serena. Sen seitsemään kerrokseen rakentuu yhteensä 48 upeaa kaupunkikotia. Etenkin suurta kysyntää herättäneiden tilavien kolmioiden kysyntään on nyt myös vastattu. Kotia etsivälle Serenassa on vaihtoehtoja – asuntoja löytyy kolmen huoneen kotien lisäksi aina kompakteista yksiöistä lofteihin ja sadan neliön hulppeaan kattoterassihuoneistoon. Serenan ennakkomarkkinointi alkoi vauhdikkaasti ja kodeista varattiin ensimmäisenä odotusten mukaisesti kaikki perhekokoluokan asunnot sekä loftit. Lisäksi pienten asuntojen kysyntä on ollut aktiivista. Ensimmäiset asuntokaupat Serenasta on jo tehty, ja loppuvuodelle odotetaan varausasteen voimakasta kasvua. Serenan kodit ovat kaikkea, mitä kaupunkiasuja kodiltaan voi toivoa, sillä ne ovat valoisia, tyylikkäitä ja loistavien kulkuyhteyksien varrella. Kun raitiotieverkko laajenee Santalahteen vuonna 2023, liikenneyhteydet paranevat entisestään. Serenan asukkaille on varattu mahdollisuus ostaa autohallista 20 autopaikkaosaketta, ja osaan paikoista voidaan lisähintaisena muutostyönä asentaa sähköauton latausmahdollisuus. Kodeissa on mietitty kokonaisvaltaisesti niin asukkaan arjen sujuvuutta kuin kodin käytettävyyttäkin. Materiaalit läpi huoneiston ovat laadukkaita ja kestäviä. Keittiö ja olohuone sijaitsevat yhteisessä tilassa, jota voi jakaa haluamallaan tavalla. Keittiöön valituissa laitteissa on huomioitu korkea laatu ja helppokäyttöisyys. Suuret ikkunat ja korkeat huoneet mahdollistavat avaran ja valoisan tunnelman. Suuresta osasta koteja avautuvat myös esteettömät näkymät Näsijärvelle. Maisemia voi ihailla myös parvekkeelta, tai kattohuoneistoissa puolestaan upealta lasitetulta kattoterassilta. Osassa kodeista on myös oma sauna, joka lisää asumismukavuutta entisestään. Vehreä Santalahdenpuisto tarjoaa monenlaista tekemistä niin ulkoilun, erilaisten tapahtumien kuin liikunnankin saralla. Muun muassa satama, grillauspaikat, uimaranta, urheilukenttä ja koirapuisto palvelevat asukkaita. Alueen palvelut lisääntyvät jatkuvasti ja Santalahteen onkin suunnitteilla monipuolisia palveluita aina ravintoloista päiväkotiin. Pisparannan läntisimmässä korttelissa sijaitseva Serena katselee venesataman ja Santalahdenpuiston yli Näsijärven ulapalle. Serena on Pisparannan korttelin viimeisimpien joukossa valmistuvia yhtiöitä, ja sen asukkaat saavat muuttaa täysin uudelle asuinalueelle. Niin Tampereen keskustan, Näsijärven kuin Pyynikin läheisyys tekevät Santalahdesta erityisen houkuttelevan. Pohjola Rakennus rakentaa Santalahteen lähes 1500 kotia kolmeen kortteliin; Tikkutehtaalle, Pahvitehtaalle ja Pisparantaan, joiden arvioidaan valmistuvan vuoteen 2025 mennessä. Serenan alustava valmistuminen on kesällä 2023.

