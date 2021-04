Pohjola Rakennus käynnisti 8-kerroksisen asuintalon rakentamisen Vantaan Koivukylässä

Pohjola Rakennus Oy Suomi on aloittanut Asunto Oy Vantaan Asolan Wiljan rakentamisen Vantaan Koivukylässä.

Vantaan Koivukylään, Asolan kupeeseen nouseva Asunto Oy Vantaan Asolan Wilja viimeistelee kolmen kerrostalon korttelikokonaisuuden. 8-kerroksinen asuinkerrostalo pitää sisällään yhteensä 77 uutta kotia ja katutasosta löytyy myös yksi liiketila. Aivan junaradan läheisyydessä sijaitseva Wilja tarjoaa yksiöitä, kaksioita ja kolmioita kahdeksassa erilaisessa ja hyvin toimivassa pohjaratkaisussa. Taloyhtiöllä on oma autohalli, josta löytyy myös muutama parkkipaikka sähköauton latauspisteellä varustettuna. Liikkuminen kerroksesta toiseen sekä asuinkerroksista parkkihalliin tapahtuu kätevästi hissillä. Lisäksi taloyhtiöllä on muun muassa irtaimistovarastot, kuivaushuone sekä talosaunat. Wiljan asukkaiden käytössä on myös suojaisa sisäpiha, joka tarjoaa omaa rauhaa. Jokaisessa kodissa lattiamateriaalina on kestävä ja mukava tammiparketti, ja keittiövarustukseen kuuluvat niin kalusteuuni, induktiokeittotaso, liesikupu kuin astianpesukone. Osassa Wiljan kodeista löytyy myös lasitettu- tai ranskalainen parveke. Wilja sijoittuu lähelle palveluita ja Koivukylän juna-asemaa, joka takaa asukkaille toimivan arjen. Tien toisella puolella sijaitsevat myös päivittäistavarakaupat ja lentoasemalle ajaa noin kymmenessä minuutissa. ”On hienoa, että olemme saaneet Asolan aluehankkeen viimeisen talon nyt myyntivalmiuteen ja pääsemme tarjoamaan uusia koteja nopeasti kehittyvälle alueelle,” Pohjola Rakennuksen hankejohtaja Hannu Hirvensalo toteaa. Noin 200 kodin kortteliin rakennettavat kerrostalot muodostavat yhdessä näyttävän kokonaisuuden, jossa arkadikäytävät ja pylväät yhtenäisen julkisivun kanssa muodostavat Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteysalueesta uuden kaupunkimaisen keskustan alueelle. Wilja sijaitsee valinnaisella vuokratontilla, jossa osakkeenostajalla on tontin lunastusmahdollisuus. Tulevien kotien arvioitu valmistuminen on kesän 2022 aikana.

Pohjola Rakennus Oy Suomi on aloittanut Asunto Oy Vantaan Asolan Wiljan rakentamisen Vantaan Koivukylässä.

