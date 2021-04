Pohjola Rakennus käynnisti nelikerroksisen asuintalon rakentamisen Jyväskylässä

Pohjola Rakennus on aloittanut Jyväskylän Mattilanpellolle nousevan asuntokohteen Asunto Oy Jyväskylän Harmonin rakentamisen. Kohde on saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on alkanut. Harmonin arvioitu valmistuminen on elokuussa 2022.

Pohjola Rakennus on käynnistänyt 34 uuden kodin rakentamisen Jyväskylän Mattilanpellon rauhalliselle asuinalueelle. Nelikerroksisessa Asunto Oy Jyväskylän Harmonissa on tarjolla koteja monessa eri kokoluokassa kompakteista yksiöistä aina kookkaisiin perheasuntoihin. Pohjaratkaisuiltaan Harmonin kodit ovat avaria, tyylikkäitä ja valoisia. Avokeittiö yhdistää keittiön ja olohuoneen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja osa kodeista jatkuu lasitetun parvekkeen puolelle. Kaikissa kodeissa lattialämmitys kruunaa asumismukavuuden, eikä pölyä kerääviä pattereita näin ollen tarvita. Kaikista Harmonin kolmioista löytyy oma sauna kruunaamaan rentoutumishetket. Harmonista löytyy myös talon oma kuntosali, joka on kaikkien asukkaiden käytettävissä. ”Mattilanpellon rauhallisen pientaloalueen tuntumaan rakentuvan Harmonin asunnoille on ollut tasaisesti hyvä kysyntä eri kokoisille asunnoille ja nyt päästään kotiuttamaan varaukset kaupoiksi. Asunnoista on varaamatta enää kolmannes,” kertoo Pohjola Rakennuksen Jyväskylän hankejohtaja Veli-Pekka Into. Harmoni nousee vehreälle ja idylliselle Mattilanpellon asuinalueelle, jonka asutus koostuu pääasiallisesti pientaloista, rivitaloista sekä omakotitaloista. Alue on etenkin lapsiperheiden suosiossa, sillä sekä päiväkoti että koulu sijaitsevat alle kilometrin päässä. Keljon alue on myös liikunnan ystävän unelma, sillä Kukkumäen läheisyydessä sijaitseva Hippoksen alue tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia liikkujille sekä penkkiurheilijoille. Kaikki tarpeelliset palvelut löytyvät aivan Harmonin naapurista ja Keljon kauppakeskuskin on vain kävelymatkan päässä. Jyväskylän keskustaan Harmonista ajaa parhaimmillaan muutaman minuutin.

