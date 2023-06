Pohjola Rakennus -konserni rakentaa kuusi asuinkerrostaloa Helsinkiin, Espooseen, Naantaliin ja Tampereelle

Espoon Finnooseen on rakenteilla 17-kerroksinen asuinkerrostalo AXA Investment Managersille. Kerrostalossa on yhteensä 146 asuntoa. Rakennustyöt ovat käynnissä ja asunnot valmistuvat vuoden 2024 loppuun mennessä.

Naantaliin Luonnonmaalle on rakenteilla kaksi asuinkerrostaloa TA Asumisoikeus Oy:lle. Asuinkerrostaloissa on yhteensä 38 asuntoa. Rakennustyöt on aloitettu kesäkuussa 2023 ja uudet asumisoikeusasunnot valmistuvat arviolta syksyllä 2024.

Helsingin Oulunkylään rakennetaan 5–6 kerroksinen asuinkerrostalo Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle. Asuinkerrostalossa on 96 huoneistoa ja kuusi liiketilaa. Rakennustyöt alkavat heinäkuussa 2023 ja uudet vuokrakodit valmistuvat arviolta kesällä 2025.

Tampereen Kaukajärvelle on rakenteilla uusia RS-kohteena myytäviä koteja. Asuntoja valmistuu yhteensä 78. Rakennustyöt ovat alkaneet ja uudet kodit valmistuvat arviolta syksyllä 2024.

Helsingin Haagaan on rakenteilla uusia RS-kohteena myytäviä koteja. Asuntoja valmistuu yhteensä 34. Rakennustyöt ovat alkaneet ja uudet kodit valmistuvat arviolta syksyllä 2024.