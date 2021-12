Pohjola Rakennus on aloittanut toisen Lauttasaaren RS-kohteensa rakentamisen

Pohjola Rakennuksen toisen Helsingin Lauttasaareen nousevan asuinkerrostalon rakentaminen on alkanut. Asunto Oy Helsingin Särkiniemenpuiston sijainti Lauttasaaren eteläkärjessä on ainutlaatuinen, sillä uudet kodit sijaitsevat merellisessä ja puistomaisessa miljöössä yhdessä Helsingin suosituimmista alueista. Särkiniemenpuistoon rakennetaan yhteensä 81 uutta kotia seitsemään kerrokseen ja se tulee koostumaan monipuolisesti erikokoisista kodeista. Asuntotarjontaa löytyy laajasti yksiöistä tilaviin perheasuntoihin, ja koteja suunnitellessa on otettu erityisesti huomioon suurten asuntojen kysyntä.

”Särkiniemenpuiston hanketta on valmisteltu huolella ja sen merkitys Pohjolalle on kiistattoman tärkeä. Hankkeen merenläheisyys ja korkea laatutaso ovat kiinnostaneet asiakkaita todella paljon. Haluamme lunastaa asiakkaidemme lupaukset toteuttamalla upean kokonaisuuden”, toteaa Pohjola Rakennuksen hankejohtaja Hannu Hirvensalo.

Kaikki Särkiniemenpuiston kodit sekä yhteiset tilat rakennetaan laadusta tinkimättä käyttäen kestäviä ja korkeatasoisia materiaaleja. Kaikissa kodeissa on suuret ikkunat, joista asukkaat voivat ihailla vehreitä maisemia. Suurimmassa osassa asuntoja on niin ikään koko kodin levyinen lasitettu parveke kätevine liukuovineen. Erityistä asumismukavuutta tuovat myös vesikiertoinen lattialämmitys ja -viilennys sekä huoneistokohtainen ilmanvaihto.

Särkiniemenpuiston asukkaiden käytössä ovat muun muassa palvelueteinen, kaksi talosaunaa, kattoterassi upeine merinäköaloineen, talopesula kuivaushuoneineen sekä kaksi yhteistilaa illanviettoja, perhejuhlia tai etätöitä varten. Molempien porrashuoneiden yhteydestä löytyy polkupyörä- ja lastenvaunuvarasto, joista toisen yhteydessä on kätevä kuraeteinen polkupyörien, koirien ja lasten kuravaatteiden pesuun.

Särkinimenpuistossa on myös oma parkkihalli, jonne on helppo kulkea hissillä. Kaikki 63 autopaikkaa on varustettu sähköautojen latauspisteillä ja paikat myydään erillisinä osakkeina. Yhtiöstä löytyy myös 12 pienajoneuvopaikkaa sekä muutamia vieraspaikkoja niin pihalta kuin parkkihallista. Rakennuksen vesikatolle asennetaan aurinkopaneeleita, joiden tuottama ekosähkö käytetään kiinteistön yleisten tilojen hyväksi. Yhtiöstä tulee myös savuton.

Lauttasaari on rauhallinen ja suosittu kaupunginosa läntisessä Helsingissä. Alueen runsas luonto, meri ja inhimillinen mittakaava tekevät siitä erityisen viihtyisän asuinalueen, josta moni onkin aikojen saatossa löytänyt pysyvän asuinpaikan itselleen. Kaikki, mitä sujuvaan arkeen tarvitaan, löytyy aivan läheltä ja Helsingin ydinkeskustaankin matkustaa metrolla käden käänteessä.

Särkiniemenpuiston arvioitu valmistuminen on loppuvuodesta 2023.