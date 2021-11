Pohjola Rakennus on aloittanut toisen Tammelan stadionin yhteyteen nousevan RS-kohteensa rakentamisen

Pohjola Rakennus on käynnistänyt Tampereen Tammelan uuden stadionin yhteyteen rakennettavan Asunto Oy Tampereen Vestan rakentamisen. Kohde on myös saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on aloitettu. Vesta sijaitsee stadionin Salhojankadun puoleisessa päässä ja kohteen alustava valmistuminen on syyskuussa 2023.

Tampereen Tammelaan rakentuu tyylikäs hybridistadion, joka yhdistää täysimittaisen kentän ja asuintalot viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Pohjola Rakennuksen toisena asuinrakennuksena stadionin yhteyteen nousee kodin jumalattaren mukaan nimetty Asunto Oy Tampereen Vesta, joka sijaitsee korkeamman naapurinsa Asunto Oy Tampereen Victorian vieressä. Edeltäjänsä Victorian tapaan Vesta herätti suurta kiinnostusta jo ennen julkisen ennakkomarkkinoinnin käynnistymistä ja asunnot varattiinkin hetkessä lähes täyteen. Vestan 33 uniikkia kotia tarjoavat vaihtoehtoja sekä omakoti- tai rivitalosta keskustaan muuttaville että sijoitusasuntoa tai kakkoskotia etsiville. Erikokoisia koteja Vestassa on näppäristä yksiöistä aina näyttävään 104 m2:n kokonaisuuteen.Kodit ovat huolella mietittyjä, ja niiden arvokkaat yksityiskohdat ja laadukkaat materiaalit tekevät Vestan kodeista kestäviä ja ajattomia. Asumiseen laatua tuovat niin laadukkaat kodinkoneet, lattiasta kattoon ulottuvat maisemaikkunat, sekä huoneistokohtainen ilmanvaihto ja lattialämmitys. Osassa asuntoja koti jatkuu lasitetulle parvekkeelle saakka. Ainutlaatuiseen asuinpaikkaan kuuluvat myös asukkaiden käytössä olevat viihtyisät ja näyttävät terassipihat istutuksineen ja aurinkotuoleineen. Yhteisterassien esikuvana toimii New Yorkin uniikki High Line-puistoalue. Tyylikkäät ja modernit kodit sekä kansainvälisen tason stadionin on suunnitellut useaan kertaan palkittu arkkitehtitoimisto JKMM Arkkitehdit Oy. Heidän käsialaansa ovat esimerkiksi tunnettu Amos Rex -taidemuseo ja Kansallismuseon uusi lisärakennus. Yli satavuotias Tammela sijaitsee aivan Tampereen ydinkeskustan tuntumassa. Alue on jatkuvasti kehittyvä puistomainen kaupunginosa, jossa niin julkinen liikenne, palvelut, kulttuurielämykset, koulut kuin keskustakin ovat aivan käden ulottuvilla. Vestan sijainti onkin kaikin puolin ihanteellinen ja sen tulevien asukkaiden saatavilla on kaikki, mitä hyvään kaupunkielämään tarvitaan. Tammelan stadionin pitkille sivuille tulee sekä asuinkerroksia että liiketilaa. Kokonaisuudessaan Tammelan stadionhankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 marraskuuhun mennessä.

