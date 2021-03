Pohjola Rakennus on aloittanut Turun Pääskyvuoreen tulevien asuntojen rakentamisen

Pohjola Rakennus Oy Suomi on aloittanut Asunto Oy Turun Pääskyvuorenrinteen rakentamisen. Kohde on nyt saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on aloitettu.

Turun Pääskyvuoreen muotoutuu aivan uusi asuinalue, jonne rakentuu myös 8-kerroksinen Asunto Oy Turun Pääskyvuorenrinne. Kohteeseen rakennetaan yhteensä 43 tyylikästä ja toimivaa kotia, joiden koot vaihtelevat näppäristä yksiöistä aina suurempiin perheasuintoihin. Kohde on herättänyt kiinnostusta jo etukäteen, sillä Pääskyvuorenrinteen kodeista on varattu tähän mennessä lähes 70 %. Pääskyvuorenrinteen kodit on rakennettu suomalaiseen makuun sopivaksi, eikä pohjaratkaisuissa ole tingitty käytännöllisyydestä. Kodit lämpiävät lattialämmityksellä ja suurimmassa osassa kodeista on myös lasitettu parveke. Osassa kaksioista on oma sauna ja pihalle tulevasta erillisrakennuksesta löytyy myös yhteiskäyttösauna viherkattoineen. Taloyhtiön yleistä rauhallisuutta lisää porraskäytävien askelääniä vaimentava desibelimatto. Pihakannen alta löytyy puoliksi maan alle maastoutettu ja taiteella verhottu autohalli. Itäisen Turun Pääskyvuori on samaan aikaan rauhan tyyssija ja lähellä palveluita. Lenkkipolut sekä luonto ovat aivan naapurissa, ja istutuspalstat sijaitsevat 300 metrin päässä kotiovelta. Arjen peruspalvelut löytyvät myös läheltä, sillä alueen keskellä sijaitsee koulu, päiväkoti ja kirjasto. Turun keskustaan pääsee nopeasti sekä omalla autolla että julkisilla kulkuneuvoilla. Lisää palveluita löytyy kauppakeskus Skanssista. ”Pääskyvuori on monipuolinen uusi asuinalue, joka sijaitsee yllättävän lähellä Turun keskustaa. Uskomme alueeseen, sillä palvelut sekä luonto ovat lähellä ja Kuralan Kylämäkeenkin pääsee jalkaisin. Vehreä alue huokuu rauhaa, joten alue varmasti kiinnostaa erityisesti ulkoilusta pitäviä lähialueen asukkaita, jotka haluavat uuden kohtuuhintaisen kodin naapurustoa vaihtamatta,” Pohjola Rakennuksen hankejohtaja Antti Saarinen kuvailee uuden alueen mahdollisuuksia. Asunto Oy Turun Pääskyvuorenrinne on alueelle rakennettavista asuintaloista ensimmäinen. Pohjola Rakennus tulee rakentamaan alueelle yhteensä neljä asuinkerrostaloa tulevien vuosien aikana. Pääskyvuorenrinteen rakentaminen on aloitettu ja sen arvioitu valmistuminen on kesällä 2022.

