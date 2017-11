Pohjola Rakennus Oy Häme rakentaa ensimmäisen tornitalon Lempäälään

Pohjola Rakennus Oy Häme vastaa kasvavaan kysyntään modernista tornitaloasumisesta rakentamalla Lempäälän ensimmäisen tornitalon. Asunto Oy Lempäälän Pohjoisviitta valmistuu kesällä 2019.

Lempäälän Pohjoisviitta täyttää nykyasumisen tiukatkin kriteerit. Modernit asumisen ratkaisut yhdistyvät Pohjoisviitassa suomalaiseen unelmakotiin veden äärellä. Veden läheisyys on huomioitu myös rakennuksen arkkitehtuurissa. Tornitalon julkisivu on saanut vaikutteita veneilystä, poistumisportaan mustavalkoinen verhoilu näyttää järveltä katsottuna pohjoisviitta-veneilymerkiltä.

”Aiemmat tornitalohankkeemme ovat vahvistaneet käsitystämme siitä, että tornitaloasumisen arvostus on kovassa nousussa, ja tähän kysyntään haluamme vastata. On hienoa olla ensimmäisenä rakentamassa tornitaloa Lempäälään, ja vielä näin upealle sijainnille Lempäälän kanavan varrelle”, hymyilee Pohjola Rakennus Oy Hämeen toimitusjohtaja Miikka Routama.

”Kanavan Piha-kohteemme valmistui keväällä 2017, ja Pohjoisviitta on nyt jatkoa tälle hankkeelle. Pohjoisviitan uniikki asema Lempäälän korkeimpana asuinrakennuksena ja häikäisevillä järvimaisemilla tuovat lisämaustetta Pohjoisviitan asukkaan arkeen”, kertoo Pohjola Rakennus Oy Hämeen hankekehitysjohtaja Harri Kiviranta.

”Lempäälä on tulevaisuudessa entistä voimakkaammin kehittyvä kunta ja myös asuntosijoittajankin näkökulmasta mielenkiintoinen. Sijainti aivan Tampereen kyljessä ja erinomaiset kulkuyhteydet tekevät kohteesta monelle houkuttelevan”, kertoo kiinteistönvälittäjä Jaana Roiha Huom! Tampereelta.

12-kerroksinen tornitalo on toistaiseksi Lempäälän korkein. 86 asunnon asunto Oy Lempäälän Pohjoisviitta on nyt ennakkomarkkinoinnissa.

Pohjola Rakennus Oy Häme on osa Pohjola Rakennus-konsernia, joka on projektinjohtomallilla toimiva rakennusliike sekä aluesuunnittelun ja kiinteistökehittämisen asiantunteva kumppani. Pohjola Rakennus on rakentanut yli 10 000 kotia, ja se kuuluu suurimpiin asuntorakentajiin Tampereen, Turun ja Jyväskylän alueella. Tällä hetkellä Pohjola Rakennuksella on yli 2000 asuntoa rakenteilla. Lisäksi Pohjola Rakennus toteuttaa liike-, tuotanto- ja toimitiloja, infra- ja peruskorjauskohteita. Konserni työllistää yhteensä noin 2 500 henkilöä, joista omaa henkilökuntaa on noin 200. Konsernin tavoitteena on olla johtava asuntorakentaja toiminta-alueillaan. www.pohjolarakennus.fi