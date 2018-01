Pohjola Rakennus Oy Infran uusi toimitusjohtaja laittaa uuden vaihteen silmään – ja se ei ole pakki

Mika Terhelä aloitti 13.11.2017 Pohjola Rakennus Oy Infran toimitusjohtajana. Uusi vaihde laitetaan silmään niin omalla uralla kuin infrarakentamisessakin.

Urat olivat muodostuneet Terhelän mukaan jo melko syviksi ja jyrkkäreunaisiksi. Niistä oli vaikea poiketa sivupoluille.

”Pohjola Rakennuksen arvot, asiakastyytyväisyys, kannattavuus, osaava henkilöstö ja työnilo, ovat kuin omasta sydämestä tulleita. Myös mahdollisuus päästä osaksi voimakasta kasvua sekä henkilökohtaisten kemioiden yhteensopivuus sinetöivät päätöksen uudesta urasta”, Terhelä kertoo.

Uusi työtehtävä tuo mukanaan mielenkiintoisia tehtäviä: ”Tiedän, kuinka onnistumiset antavat lisädraivia itselle ja organisaatiolle. Positiivisuuden voima on vahva. Luotan työntekijöidemme kykyyn kehittyä ja kykyyn lukea toimintaympäristön muutoksia. Siten pystymme tarjoamaan onnistumisen hedelmiä myös asiakkaillemme”, Terhelä sanoo.

”Rakennusala on luottamusbisnestä. On lunastettava asiakkaan, yhteistyökumppaneiden ja oman henkilöstön luottamus. Luottamus antaa toimintaan oikeanlaisia liikkumavaroja ja mahdollistaa todellisen ketteryyden. Luottamus on toki ensin ansaittava ja siitä on pidettä jatkuvasti hyvää huolta”.

Pohjola Rakennus Oy Infra toimii projektinjohtomallilla. Tässä toimintatavassa hyvien ja toimivien kumppanuuksien merkitystä ei voi aliarvioida. Projekteja ei ole mahdollista toteuttaa ilman hyviä kumppaneita.

”Alalla on toki puhuttu paljon kumppanuudesta, mutta todellisia kumppanuuksia, jotka ulottuvat yritysten strategiatasoille saakka on varsin vähän. Uudistuvassa strategiassa yritys tulee painottamaan entistä enemmän kumppanuuksia ja verkostoitumista” Terhelä avaa tulevaa.

”Työntekijänä olen aina arvostanut toiminnan vapautta. Kun saa itse suunnitella omaa tekemistään, se motivoi ja onnistumiset palkitsevat. Pohjola Rakennus Oy Infran toimintajärjestelmään on sisällytetty prosessien kannalta vain se kaikkein oleellisin. Työ maistuu siltä miltä sen kuuluukin, paperinmakuisuudesta ei ole tietoakaan”, Terhelä kuvailee.

”Nyt kun olen päässyt alussa mainituista urista pois, niin Juha Metsälää lainatakseni, Pohjola Rakennus Infra laittaa nyt uuden vaihteen päälle. Itse lisään, että se vaihde ei ole pakki”.

Mika Terhelä

Syntynyt vuonna 1969 Vehmaalla



Koulutus: kaksinkertainen insinööri (ins. + dipl. ins. Tampereelta molemmat tutkinnot)

Ura:



Pohjola Rakennus Oy Infra, toimitusjohtaja, 13.11.2017 alkaen



YIT Rakennus Oy, eri tehtävissä 2001–2017



Tampereen Tie-Ekspertti 1998-2001 (oma konsultointiyritys)



Tielaitos, Tiehallinto eri tehtävissä opiskelun ohessa 1985- 1998



Naimisissa, kaksi lasta



Harrastaa työssäkäyntiä, liikuntaa eri ulkoilumuodoissa, omakotitalopuuhastelua

Lisätietoja:



Mika Terhelä, toimitusjohtaja, Pohjola Rakennus Oy Infra, puh. 044 244 7900

mika.terhela@pohjolarakennus.fi

Juha Metsälä, konsernijohtaja, Pohjola Rakennus Group PRG Oy, puh. +358 41 4590 600

juha.metsala@pohjolarakennus.fi

