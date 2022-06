Pohjola Rakennus rakentaa 16-kerroksisen asuinkerrostalon Jyväskylän keskustaan

Asunto Oy Jyväskylän Puistolan Tornin 16 asuinkerrosta pitää sisällään 84 tilavaa ja ajattoman kaunista kaupunkikotia. Kotien suunnittelussa on huomioitu fiksu kaupunkiasuminen valoisine ja ilmavine koteineen energiatehokkailla ratkaisuilla kruunattuna. Asuntotarjontaa löytyy monipuolisesti, sillä Puistolan Torni tarjoaa koteja niin isommille perheille, pariskunnille kuin yksin asuvillekin. Koteja löytyy 24.5m2:n yksiöistä 133m2:n 4-5 huoneen isompiin asuntoihin.

”Kalevankadun kolmivaiheinen aluehanke käynnistyy 16-kerroksisella tornilla. Hienoa, että rakennuslupa sekä kohteen RS-valmius on vihdoin saatu ja rakentaminen voi käynnistyä. Puistolan Torni on merkittävä korkean rakentamisen kohde Jyväskylän silhuettiin ja tärkeä, odotettu hanke niin kaupungin, asiakkaiden kuin myös Pohjola Rakennuksen näkökulmasta.”, Pohjola Rakennuksen Jyväskylän alueen hankejohtaja Veli-Pekka Into kertoo.

Uuden ajan asumista edustava Puistolan Torni on ekologinen A-energialuokan asuintalo, jonka katolta löytyvät omat aurinkopaneelit. Tulevista asukkaista huolehtii arkea parantava tekniikka: pääsisäänkäynnin oven voi avata Bluetooth-yhteyden ansiosta iLoq-avaimen ohella myös matkapuhelimella. Myös matkapuhelinten kuuluvuutta asunnoissa on parannettu rakennuksen ikkunoihin asennetuilla vahvistimilla. Kodeissa on lattialämmitys ja -viilennys ja lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihto on huoneistokohtaisesti säädettävissä 9.-16. kerroksissa, alemmissa kerroksissa ilmanvaihdon toimiessa keskitetysti.

Puistolan Tornin kerroksiin pääsee liikkumaan näppärästi kahdella eri hissillä. Asuntokohtaiset irtaimistovarastot sijaitsevat kellarikerroksessa ja pyörävarastot puolestaan sisätiloissa maantasossa, josta löytyy myös yksi liiketila. Hissillä pääsee maanalaiseen parkkihalliin, jonka autopaikkoja myydään erillisinä osakkeina. Kolmannesta kerroksesta käy kulku viihtyisälle kattopihalle, jossa on niin kuntolaitteita, viljelylaatikoita kuin oleskelupaikkoja. Naapuruston yhteisellä pihalla on lisää oleskelupaikkoja, grillialue sekä leikkipaikka perheen pienimmille.

Jyväskylän Puistola on asuinalueena monipuolinen – läheltä löytyvät niin päivittäispalvelut, koulu, päiväkoti, harrastusmahdollisuudet kuin ravintolat ja kahvilatkin. Sen lisäksi Puistolan kaupunginosa myötäilee Tourujokea, jonka rannalta löytyy myös kaunis luontopolku ja luonnonsuojelualue. Jyväskylän keskustasta on helppo liikkua kaikkialle ja lähialueen palvelut ovat saavutettavissa sekä jalan, polkupyörällä että bussilla liikkuen

Valmistuessaan Puistolan Torni on Jyväskylän keskustan uusi maamerkki. Pohjola Rakennus rakentaa Puistolan Tornin viereen lisäksi 12-kerroksisen tornitalon sekä 8-kerroksisen matalamman asuintalon.