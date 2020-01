Pohjola Rakennus rakentaa Liedon Säästöpankille ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:lle kaksi kerrostaloa Lietoon

Pohjola Rakennus Oy Suomi on allekirjoittanut sopimukset Liedon Säästöpankin ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n kanssa kahden kerrostalon rakentamisesta Lietoon.

Liedon keskustaan rakennettavassa aluehankkeessa on viisi 5-kerroksista asuinkerrostaloa sekä parkkihalli. Rakenteilla oleva kortteli sijaitsee aivan Liedon ydinkeskustassa palveluiden äärellä. Alueen kulkuyhteydet ovat erinomaiset, sillä Turun keskustaan pääsee autolla noin 20 minuutissa ja lähin bussipysäkkikin sijaitsee näköetäisyydellä.

- Kunnan erinomaisella asioiden edistämisellä olemme kehittäneet yhden Liedon hienoimmista asuinympäristöistä ennakoitua nopeammassa aikataulussa. Kohteiden valmistuessa ensi vuoden loppupuolella olemme luoneet upean naapuruston ja mukavuusalueen tuleville asukkaille, toteaa Pohjola Rakennuksen hankejohtaja Antti Saarinen.

Ensimmäiset kaksi kerrostaloa, Liedon Säästöpankille rakennettu As Oy Liedon Kyöstinkartano I valmistui toukokuussa 2019 ja Pohjola Rakennuksen omaa asuntotuotantoa oleva As Oy Liedon Rauha elokuussa 2019. As Oy Kyöstinkartano I:ssa on yhteensä 38 asuntoa ja Liedon Rauhassa 28 asuntoa. Rakenteilla oleva Aurahovin Senioripalveluille rakennettava 38-asuntoinen seniorikoti valmistuu kesällä 2020.

- Esteettömät ja valoisat 30-40 m2:n asunnot sekä alakerran yhteistilat luovat ensiluokkaiset puitteet senioriasumiselle. Aurahovi on tarkoitettu vaihtoehdoksi, mikäli oma koti tuntuu turvattomalta, yksinäiseltä tai esteelliseltä ympäristöltä elää, taikka jos tuen ja palveluiden tarve on jo jonkin verran kasvanut, Aurahovin toimitusjohtaja Tomas Grönroos kertoo.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:lle rakennettavaan Liedon Jokihelmeen tulee yhteensä 28 asuntoa. Jokihelmen rakentaminen on aloitettu joulukuussa 2019 ja asunnot ovat muuttovalmiita joulukuussa 2020.

- Liedon Jokihelmi valmistuu erinomaiselle paikalle Liedon keskustaan ja tuo hienosti monipuolisuutta asumisvaihtoehtoihin tähän poikkeuksellisen hyvät palvelut omaavaan kortteliin, Maria Aspala Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:lta sanoo.

Liedon Säästöpankille rakennettavan As Oy Liedon Kyöstinkartano III:n rakennuslupa jätetään tammikuussa 2020. Rakentamisen on tarkoitus alkaa parkkihallin valmistumisen jälkeen huhtikuussa. Rakennustyöt ovat valmiit kesällä 2021, jolloin koko alue valmistuu. Kyöstinkartano III:ssa on 33 asuntoa, joiden keskipinta on noin 46 m2.