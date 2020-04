Pohjola Rakennus rakentaa Tampereen Tammelaan stadionin sekä asuinkerrostaloja

Pohjola Rakennus Oy Suomi on valittu Tampereen Tammelan stadionin toteuttajaksi tarjouskilpailun perusteella. Rakennushankkeeseen kuuluu stadionin lisäksi asuinkerrostaloja.

Tampereen Tammelan stadionin rakennushankkeeseen kuuluu noin 6 500 paikkaisen jalkapallostadionin lisäksi myös asuin-, pysäköinti- ja liiketiloja. Suunnitelmien mukaisesti stadionin rakentaminen alkaa vuonna 2021, rakennustyöt kestävät noin kaksi vuotta ja valmistuminen on vuonna 2023. Stadionista ja siihen liittyvästä muusta rakentamisesta järjestettiin arkkitehtuurin ideakilpailu, jonka voitti vuonna 2014 JKMM Arkkitehdit Oy Hattutemppu-nimisellä ehdotuksellaan.

- Tammelan Stadion on poikkeuksellisen merkittävä hybridi, jollaisia on rakennettu kansainvälisestikin vielä varsin vähän. Hanke yhdistää rohkealla ja luovalla tavalla julkiseen jalkapalloareenaan liiketilaa ja asumista. Korkeatasoisesti hyvässä yhteistyössä toteutettuna Stadion tuo Tampereen kaupunkikuvaan hienon lisän ja tarjoaa jalkapalloilulle upeat puitteet, Tammelan stadionin pääsuunnittelijalta Samuli Miettinen kertoo.

Stadion toteutetaan allianssimallilla, jossa Tampereen kaupunki, JKMM ja Pohjola Rakennus jatkavat yhdessä kehitysvaihetta tavoitteenaan eri osapuolten tavoitteet täyttävät ratkaisut, joilla toteutusvaihe voidaan käynnistää.

- Kun saimme mahdollisuuden osallistua hankkeen tarjouskilpailuun, oltiin heti sillä mielellä, että ”tämä halutaan toteuttaa”. Meillä on vaadittavaa osaamista allianssimalliin, monimuotoisen stadionin rakentamiseen sekä tietenkin asuinrakentamiseen. Tammela kaupunginosana on Tampereen hienoimpia, joten on aivan mahtavaa, että sinne saadaan uusi futisstadion sekä samalla merkittävä määrä uudisrakentamista, Pohjola Rakennuksen varatoimitusjohtaja Miika Oksanen sanoo.

Pohjola Rakennuksen toteutukseen stadionin lisäksi kuuluvalla Salhojankadun puolella on kilpailun viitesuunnitelmassa rakennusoikeutta noin 8500 kerrosneliömetriä, joista asuntoja tulee olemaan noin 7000 kerrosneliömetriä sekä liiketiloja ja stadionin tiloja noin 700 kerrosneliömetriä. Uusien asuntojen suunnittelutyöt on aloitettu ja suunnittelijat on saatu valittua.