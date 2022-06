Pohjola Rakennus toteuttaa aluehankkeen Espoon Keraan – Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto mahdollistamassa hanketta

Pohjola Rakennus käynnisti 39 uuden kodin rakentamisen Nokian keskustaan 22.3.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Pohjola Rakennus on aloittanut Nokian keskustaan nousevan Asunto Oy Nokian Tuuliharjun rakentamisen. Kohde on myös saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on nyt käynnistetty. Tuuliharju rakentuu Nokian keskustaan ja se pitää sisällään 39 uutta kotia. Tuuliharjun arvioitu valmistuminen on alkukesän 2023 aikana.