Pohjola Rakennus uudisti brändinsä asiakasta kuunnellen

Pohjola Rakennus Oy Suomi uudisti kokonaisvaltaisesti brändi-ilmeensä syksyllä 2019. Brändiuudistuksen tavoitteena oli luoda asiakaslähtöinen ilme, jonka pääpainona ovat kodit, kodinomainen tunnelma, ihmiset ja elämä.

Pohjola Rakennus on vuonna 1989 Tampereella perustettu perheyritys, joka on kasvanut vuosien saatossa noin 200 työntekijän laajuiseksi rakennusyritykseksi. Yrityksen kasvu on painottunut erityisesti viime vuosiin ja keskittynyt pääosin pääkaupunkiseudulle sekä Tampereelle. Kotipaikkakunnalla Tampereella Pohjola Rakennus jo tunnetaan, mutta pääkaupunkiseudulla ja muissa toimipisteissä yritys on monelle vielä tuntematon. Tähän haluttiin tuoda muutos brändiuudistuksella 30-vuotisen yrityksen kunniaksi.

Uutta brändi-ilmettä oli toteuttamassa luova toimisto Sherpa. Yhteistyö ilmeuudistuksen kanssa alkoi kesällä 2019, jonka jälkeen sinivalkoiset värit ja perinteiset nosturi- ja huomioliivikuvat ovat saaneet jäädä ja tilalle on valittu seesteisiä ja kodikkuutta henkiviä elementtejä. Ihmiset ja kodit ovatkin juuri valmistuneen brändin perusta, sillä asiakas ja koti ovat alusta asti olleet tärkein ohjenuora uudistusta suunniteltaessa.

- Halusimme päivittää 30 vuotta palvelleen perinteisen rakennusliikkeen ilmeemme oman asuntomyyntimme aloituksen yhteydessä. Viime vuonna tapahtuneen fuusioitumisen myötä ilmeuudistus oli myös tärkeä osa toimintatapojen yhtenäistämisessä, Pohjola Rakennuksen brändi- ja markkinointipäällikkö Ville Kuusimaa kertoo.

Brändiuudistuksessa värit, typografia ja visuaalinen konsepti saivat täysin uuden tyylin, joka viestii raikkautta, luotettavuutta ja ammattitaitoa – asioita, joista Pohjola Rakennus on tullut vuosien saatossa asiakkailleen, henkilöstölleen ja yhteistyökumppaneilleen tutuksi.

- Koti on mukavuusalue, joka tarjoaa arjelle puitteet. Halusimme korostaa brändiuudistuksessa kotona viihtymistä ja mutkatonta arkea. Toimme uuteen ilmeeseen mukaan myös luonnon värit kuvaamaan Pohjolan olosuhteita, Sherpan Art Director Piia Peltonen ja Senior Copywriter Eeva Kekäläinen kertovat.

Suurin, ja varmasti näkyvin yksittäinen uudistus koski Pohjola Rakennuksen verkkosivuja. Uudistuneet verkkosivut avattiin syksyllä 2019. Verkkosivuja tehtäessä panostettiin erityisesti visuaalisuuteen, laadukkaisiin kuviin sekä käytettävyyteen.

- Sivustouudistus toteutettiin WordPress-alustalle hyödyntäen modulaarista Everblox-järjestelmää, joka mahdollistaa ylläpitäjille sivuston helpon päivittämisen, hallinnan ja jatkokehityksen. Asuntohakua parannettiin ja PDX-integraatiota laajennettiin lisäämällä yksityiskohtaiset asuntotiedot ja yhdistelemällä dataa rakennuksista, yksittäisistä asunnoista, kaupungeista sekä asuinalueista. Tavoitteenamme oli auttaa Pohjola Rakennuksen asiakkaita löytämään unelmakotinsa mahdollisimman tehokkaasti, projektipäällikkö Joakim Larres Evermadelta sanoo.

Brändiuudistuksen myötä myös visualisointikuviin sekä tyylikkääseen esillepanoon niin markkinointimateriaaleissa kuin asuntomyymälöissä on kiinnitetty huomiota. Kohde-esitteet ja muut markkinointimateriaalit on uudistettu täysin. Uusia verkkopalveluita on otettu käyttöön ja digitaalisuuteen on panostettu. Pohjola Rakennuksella arvostetaan aitoja asiakaskohtaamisia ja asiakkailta saatu palaute on ollut suurena apuna muutoksessa.

- Haluamme olla Suomen tyylikkäin ja kiinnostavin rakennusliike, joka rakentaa koteja asuntojen sijaan. Uusi sloganimme on ”Teemme uusia mukavuusalueita”, jonka mukaan koti ei rajoitu pelkästään talon ulkoseiniin vaan jatkuu myös koko piha-alueella ja korttelissa, Ville Kuusimaa kertoo.

Uudet tuulet eivät suinkaan pääty brändiuudistukseen, sillä Pohjola Rakennuksen ensimmäinen oma asuntomyymälä avattiin tammikuussa Tampereen Voimakadulle. Tavoitteena on avata useampi asuntomyymälä ja suunnitelmat Helsingin myymälästä ovat jo käynnissä. Asuntomyymälöiden konseptisuunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyökumppanina toimii Flock Helsinki.