Pohteella on viivästyksiä laskutuksessa

Pohteen aloituksen yhteydessä resursseja on siirtynyt muihin tehtäviin, ja laskutustehtävien hoidossa on ilmennyt puutteita. Asiakaslaskutuksessa on resurssihaasteita, joita parhaillaan ratkaistaan. Laskutukset pyritään saamaan ajan tasalle syksyn aikana.

Kun laskutusviiveitä korjataan, asiakkaille voi tulla useita laskuja lyhyellä aikavälillä. Siksi asiakkaita pyydetään varautumaan tähän. Maksuajasta tai osamaksusta voi sopia Pohteen kanssa. Sopimista varten voi olla yhteydessä maksuaikatiimiin.

Maksuaikatiimin puhelin numero on 08 315 5506 ja siihen vastataan maanantaista perjantaihin kello 9-12 välisenä aikana. Maksuaikatiimiin voi lähettää myös sähköpostia osoitteeseen maksuaika@pohde.fi.

Jos asiakas tarvitsee perunkirjoitusta varten laskutustietoja, niitä voi pyytää asiakaslaskutuksesta. Palveluvastaavat ovat tavattavissa:

Riikka Mattila, riikka.mattila@pohde.fi, puh. 040 635 5309 (lomalla 16.7.2023 saakka)

Anna Päivärinta, anna.paivarinta@pohde.fi, puh. 044 419 5705 (lomalla 24.7.--20.8.2023)

Sirpa Vatjus, sirpa.vatjus@pohde.fi, puh. 044 759 1289 (lomalla 17.7.-13.8.2023)

Pahoittelemme laskutuksen viivästymisestä asiakkaille aiheutunutta haittaa.