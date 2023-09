Pohteella tulee muutoksia Pudasjärven alueellisiin kyläkyyteihin

Kyläkyyti on toteutunut, jos matkalle on osallistunut asiakas, jolle on myönnetty vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu. Kyytiin on voinut tulla myös muut matkustajat omavastuun hinnalla ilman myönnettyä kuljetuspalvelua, jos autossa on ollut tilaa.



Tämä käytäntö on loppunut ja jatkossa muut matkustajat, jos tilaavat taksia, he maksavati siitä taksimatkasta normaalin hinnan.



Pohteen järjestämät kuljetuspalvelupäätösten mukaiset matkat asiakas tilaa Matkapalvelukeskuksesta. Kyyti on henkilökohtainen ja siihen ei voi ottaa muita matkustajia.

Pohteen järjestämät kuljetuspalvelupäätösten mukaiset matkat asiakas tilaa oman tarpeen mukaan keskitetysti Matkapalvelukeskuksesta, puhelinnumero 08 558 44015.



Pudasjärvellä on kaikille avoimia joukkoliikenteen kuljetusreittejä ja asiointiliikennettä.