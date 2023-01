Pohteen laskutus yhtenäistetään - alkuvuoden laskut tulevat asiakkaille vaiheittain

Pohjois-Pohjanmaan alueen asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen on suuri urakka. Pohteen strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorisen mukaan työssä on tärkeää edetä vaiheittain ja hallitusti. Tämän vuoksi aikaa siirtymälle on varattava useampia viikkoja.

”Tällä hetkellä Pohteella on käytössä 19 erillistä asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Koska näiden järjestelmien kautta kulkee myös asiakkaiden laskutus, emme ole voineet aloittaa työtä asiakasrekisterien yhtenäistämiseksi aikaisemmin - ensin meidän täytyi käsitellä loppuun vuoden 2022 laskutus”, kertoo Vuorinen.

Vuoden 2022 osalta laskutus sulkeutui 20.1.2023. Järjestelmämuutosten toteutus käynnistyi heti maanantaina 23.1.2023.

Työ etenee portaittain

Kaikki 19 asiakas- ja potilastietojärjestelmissa olevaa asiakasrekisteriä täytyy siirtää hallitusti Pohteelle. Siirto tehdään asiakas- ja potilastietojärjestelmä kerrallaan kunnittain ja portaittain siten, että työ alkaa tammikuussa Lumijoelta jatkuen siitä vaiheittain Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymään ja Ouluun. Uudistamistyö päättyy helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa Liminkaan, Selänteeseen, Kempeleeseen ja Muhokselle.

Jokaisen järjestelmän kohdalla työ kestää noin viikon testauksineen. Potilaiden hoitoon työllä ei ole vaikutusta, mutta laskuja käynneistä ja palveluista ei voida lähettää ennen asiakasrekisterien siirtymistä Pohteelle.

Asiakkaiden laskut voivat viivästyä

Koska asiakaslaskutus tehdään hyödyntämällä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, Pohteen asiakaslaskutus tulee viivästymään alkuvuoden osalta. Käytännössä laskut lähetetään asiakkaille portaittain sitä mukaa, kun asiakasrekisterit laskutustietoineen saadaan siirrettyä Pohteelle.

”Laskujen viivästyminen on asiakkaiden kannalta harmillista, mutta on tärkeää, että tiedot siirtyvät hallitusti Pohteelle. Siirroilla ei kuitenkaan ole vaikututusta potilaiden hoitoon tai muihin palveluihin - arjessa asiakas- ja potilastietojärjestelmät toimivat täysin normaalisti. Etenemme niin ripeästi kuin hallittu siirtymä mahdollistaa”, painottaa Vuorinen.

Tavoitteena on, että tammikuun asiakaslaskut saataisiin liikkeelle portaittain helmikuun alusta lähtien. Osa laskuista on mahdollista lähettää vasta helmi-maaliskuun taitteessa. Pohteen asiakkaiden ei siis tarvitse huolestua, jos lasku tammi-helmikuun käynneistä tai palveluista ei saavu normaaliin tapaan.

Helpointa on tilata e-lasku

Pohteen laskut saa paperisena kotiin, minkä jälkeen sen voi maksaa normaalisti omassa verkkopankissa. Pohteen paperilaskuja ei kuitenkaan voi enää maksaa maksukorteilla tai käteisellä toimipisteissä. Helpointa onkin tilata Pohteen lasku sähköisenä e-laskuna joko omaan verkkopankkiin tai antaa suoramaksuvaltuutus pankille. Tällöin pankki maksaa laskun asiakkaan puolesta. Laskun voi tilata sähköisenä myös OmaPostiin tai Kivraan, joista käsin voi hoitaa myös laskun maksamisen.

Lisätietoja

Laskutuksen uudistamisen etenemistä voi seurata Pohteen verkkosivujen kautta osoitteessa https://pohde.fi/ajankohtaista/. Kuntakohtaisia tavoiteaikatauluja voi seurata verkko-osoitteen https://pohde.fi/meilla-asiakkaana/asiakasmaksut-ja-palvelusetelit/ kautta. Tarvittaessa päivitä näkymä näppäinyhdistelmällä ctrl f5 (PC) taulukon avaamiseksi.