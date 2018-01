Poikkeuksellisen laaja asiakasraatikoulutus käynnistyy HUS:ssa

Potilaista ja asiakkaista koostuvien asiakasraatien toimintaa laajennetaan huomattavasti HUS:ssa. 29.1. järjestetään huomattavan laaja koulutuspäivä, jolloin lähes kaikki Hyksin yksiköt kouluttavat yhdessä asiakasraadin jäseniä.

Koulutettaviin kuuluu sekä asiakasraatitoimintaa koordinoivaa HUS:n henkilökuntaa että potilaita ja omaisia. Valmennukseen osallistuu noin 110 potilasta ja omaista sekä noin 40 henkilökunnan edustajaa. Jatkossa valmennettuja asiakasraatilaisia ja kokemusasiantuntijoita on HUS:ssa noin 350 ihmistä.



HUS toimii laajalla väestöpohjalla ja tuottaa palveluja 1,6 miljoonalle asukkaalle. Tämän vuoksi Hyksissä päädyttiin tulosyksikkökohtaisen, oman asiakasraadin kokonamiseen ja suureen koulutettavien määrään.



Valmennettavia koulutetaan sekä käynnissä oleviin raateihin että uusiin käynnistyviin asiakasraateihin. Jatkossa asiakasraati toimii jokaisessa HYKS-alueen tulosyksikössä.



Käyttäjät kehittämään palveluja



Asiakasraati on sairaalan palvelujen käyttäjistä koottu ryhmä, joka toimii yhteistyössä palvelujen järjestäjien kanssa. Sen tehtävänä on antaa palautetta palvelujen laadusta sekä tehdä parannusehdotuksia ja ideoita niiden kehittämiseksi.

Asiakasraadin jäsenellä on siis mahdollisuus olla mukana kehittämässä, suunnittelemassa ja arvioimassa esimerkiksi potilaslähtöistä ja sujuvampaa hoitokulttuuria sekä tilojen käyttöä ja palveluja.



Taustalla strategia ja sote



Potilaiden ja asiakkaiden osallistumisen kehittämisen taustalla on lainsäädäntö, sillä laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellyttää potilaan näkemyksen kuulemista. Tulevan sote-uudistuksen sekä vapaan valinnan myötä potilaan ja asiakkaan osallisuuden merkitys korostuu entisestään.



Vastatakseen näihin tarpeisiin HUS kehittää potilaan vaikutusmahdollisuuksia osana läpimurtohanketta Potilas aktiivisena osallistujana ja vaikuttajana. Se pohjaa HUS:n strategiaan ja vastaa osaltaan tulevan sote–lainsäädännön vaatimuksiin.



Läpimurtohanke kehittää myös HUS:n sisäistä toimintaa kansainvälisten akkreditointijärjestelmien mukaisesti. Usein akkreditointien saaminen edellyttää palveluiden käyttäjien näkökulmien ja osallisuuden huomioimista sekä näyttöä siitä, että niillä on ollut vaikutusta hoidon tuloksiin.



Potilaiden ja asiakkaiden osallistumisesta HUS:n palvelujen kehittämiseen onkin saatu myönteisiä kokemuksia.

- On tärkeää saada palvelujamme käyttävien ihmisten ääni kuuluviin, sillä sen avulla HUS pystyy kehittämään palvelujaan yhä paremmiksi. Potilaslähtöisestä hoitokulttuurista hyötyvät sekä potilaat että palvelujen tarjoaja, toteaa HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén.





