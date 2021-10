Poikkeusaika pakotti Delicatessenin pohtimaan uusia keinoja – ”Se on meidän tapamme tehdä tätä hommaa’”

Kuluneet 1,5 vuotta on pakottanut monen ravintola-alan yrityksen isojen muutosten eteen.

Delicatessenin toimitusjohtaja Sami Manelius näkee, että ainakin lounasravintolabisneksessä on edessä vielä muutoksia: asiakasmäärät tulevat kokemaan vaihteluita aiempaan verrattuna, kun etätyökulttuuri voimistuu. Toisaalta taas erityisesti catering- ja juhlapuolella tulee lähitulevaisuudessa erilaisille tilaisuuksille olemaan selkeä tarve, kun päästään taas fyysisesti tapaamaan niin työporukalla kuin vapaa-ajallakin.

Yhden merkittävän muutoskohdan Manelius nostaa koko alalla: työvoimapulan. Sesonkiaikoina on ollut jo aiemmin vaikea saada ammattitaitoisia ihmisiä töihin ja koronan myötä moni työntekijä lähti toiselle alalle. Myös Delicatessenilla on pohdittu, miten työviihtyvyyttä voisi parantaa entisestään ja millä tasolla yrityksen johtaminen on.

”Tällä alalla suuri voimavara on loistava henkilökunta, joka sopeutuu ja venyy tässä tilanteessa”, toteaa Manelius.

Muutoksen keskiössä koulutus ja uudet palvelut

Delicatessenin lähtötilanne oli jo kevättalvella 2020 taloudellisesti hyvä, mutta kun kävi selväksi, että korona tulee runtelemaan alaa, ryhtyi yritys nopeasti toimenpiteisiin.

”Yrityksen sisällä pohdittiin, miten tästä hetkestä selvitään, mutta myös miten siitä palaudutaan ja ollaan valmiita uuteen toimintamalliin, kun tilanne on ohi”, kertoo Manelius.

Henkilökunnan kanssa toteutettiin erilaisia koulutuksia sisäisesti. Lisäksi kehitystyötä ja ideointia on tehty jatkuvasti taustalla, solmittu uusia yhteistöitä ja kumppanuuksia sekä alettu tarjoamaan uusia palveluita ja juhlatiloja. Sisäisten muutosten lisäksi myös vuokranantajien kanssa neuvoteltiin, sekä suljettiin turhia toimintoja. Mainostoimiston johdolla poikkeusaikana toteutettiin kokonaisvaltainen brändiuudistus, johon kuului myös sivustouudistus.

Nykyään Delicatessen tarjoaa ruokaa kahdeksassa lounasravintolassa ja cateringia toteutetaan niin Delicatessenin omissa juhlapaikoissa kuin asiakkaiden valitsemissa ulkopuolisissa tiloissa. Lisäksi yritys tarjoaa ateriapalveluita vanhusten palvelutaloissa ja Helsingin seurakuntayhtymän leirikeskuksissa.

Delicatessenilla juuri asiakkaiden toiveet ovat aina vaikuttaneet vahvasti, siihen miten yritys rakentaa toimintaansa. Yritys ei ole ihan pieni, muttei myöskään alan suurimpia, joten toimintamallit ja tarjoama mukautuvat aina. Kaikessa tekemisessä korostuu luotettavuus.

”Kuunnellaan asiakasta – hän on aina se tärkein. Se on meidän tapamme tehdä tätä hommaa. Haluamme olla se luotettava kumppani, joka tekee hyvää ruokaa isolla sydämellä. Sillä olemme menneet tähän asti ja sillä mennään tulevaisuudessakin”,toteaa Manelius.