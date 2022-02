Poikkeusaikataulu käyttöön Vaasan joukkoliikenteessä hiihtolomaviikolle 28.2.-6.3.2022

Fiske förbjuds utanför Vasa under tiden 20.4-20.5 18.2.2022 10:08:50 EET | Tiedote

Abborrfångsterna har minskat under de senaste åren i vattnen utanför Vasa. På grund av detta fredas Södra Stadsfjärden och de sund som leder dit samt Metviken från fiske under tiden 20.4-20.5. Fiskeförbudet på en månad har tidsbestämts till abborrens lektid och genom detta försöker man spara det nuvarande abborrbeståndet samt göra det möjligt för beståndet att återhämta sig under kommande år.