Poikkeusjärjestelyjä OYSin piha-alueella  

Koko Pohjois-Pohjanmaa on nyt epidemian perustasolla 18.5.2021 16:09:24 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä linjasi tiistaina 18.5., että koko Pohjois-Pohjanmaa on jälleen koronaepidemian perustasolla. Tilanne on rauhoittunut myös kiihtymisvaiheessa olleen Oulun osalta siten, että kaupunki on palannut muun maakunnan kanssa samalle tasolle.