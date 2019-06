Pointti – utelias kaupunkifestivaali

Uusi kaupunkifestivaali Pointti tarjoaa Kansalaistorilla kolme päivää elämyksiä, seikkailuja ja tietoa 1.–3. elokuuta.

Kansalaistorilla elokuussa järjestettävä Pointti on uusi utelias kaupunkifestivaali. Kolmena tapahtumapäivänä yleisöllä on tilaisuus kokeilla uutta ja tutkia samalla kiinnostavia kysymyksiä yhdessä julkisuudesta tuttujen esiintyjien kanssa. Ylen ja Helsingin kaupungin yhteistyössä järjestämä festivaali on kaikille avoin ja maksuton.

”Pointti on koko pääkaupungin ja kaikkien suomalaisten yhteisöllinen kaupunkifestivaali, joka kutsuu osallistumaan, viihtymään ja ottamaan kantaa uudenlaisella tavalla. Festivaali on hieno lisä Helsingin kesätapahtumatarjontaan”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Yle tekee festivaalilta suoraa lähetystä niin televisioon, Yle Areenaan kuin radioonkin. Jotkut ohjelmista jäävät myös tallenteeksi Yle Areenaan. Lähetyksiä tehdään rohkean vuorovaikutteisesti yhdessä yleisön kanssa aivan keskellä kaupunkia.





Yleisö saa osallistua ohjelmiin

Yhdessä tekeminen luo Pointista ainutlaatuisen festivaalikokemuksen. Tavallisten ihmisten tarinat saadaan näkyviin live-esityksissä ja Ylen kanavilla.

”Halusimme tuoda Ylen ihmisten keskelle ja kesäkaupunkilaiset ohjelmiemme keskiöön. Tapahtumat ja elämysten tuottaminen ovat iso osa tämän päivän mediaa”, Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila sanoo.

”On hienoa päästä tekemään tällaista tapahtumaa paraatipaikalla Kansalaistorille – pääkaupungin uuteen olohuoneeseen – ja välittää sieltä tunnelmia koko Suomelle.”

Kaupunkifestivaali Pointti houkuttelee astumaan hetkeksi toisten ihmisten saappaisiin. Paikan päällä voit vaikkapa ennustaa säätä meteorologien avulla. Kerttu Kotakorpi antaa sinulle faktat, sinä voit lähettää ennustuksesi videona isällesi laiturinnokkaan! Voit myös selostaa urheilun klassikkohetkiä kommentaattoreiden kanssa – miltä tuntuu selostaa Kalle Palanderin ja Sami Jauhojärven vieressä?





Televisiosta tuttuja kasvoja ja ohjelmakonsepteja





Elokuun alussa järjestettävän tapahtuman lavoilla on monipuolisia live-esityksiä. Mukana on monia televisiosta tuttuja ohjelmia ja esiintyjiä, suoraan yleisön edessä lavalla.

Pointissa on päivittäin kokeiltavissa monipuolista liikuntaa muun muassa aamupilatesta Oodin lipalla, katukorista, yökorista ja sirkusta.



Torstai 1.8.



Torstaina voi osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä, kun lavalla on A-studio ajankohtaisten haastateltavien kera. Samana iltana osuvaa ajankohtaissatiiria tarjoilee Noin viikon studio. Uudessa Loru -leikkipuistossa voi kokea muun muassa puistoruokailua ja vauvasirkusta.

Perjantai 2.8.



Perjantaina lavalle saapuvat e-urheilun tähdet eli ENCE. Maata pitkin matkaavat kertovat omista matkakokemuksistaan. Nuorten open mic houkuttelee nuoria esiintymään. Yle Kioski on avoinna!



Perjantaina keskustellaan sananvapaudesta ja avataan Sananvapauden aukio. Helsingin Nuorten Ääni-toimitus haastattelee pormestari Jan Vapaavuorta ja Ylen toimitusjohtajaa Merja Ylä-Anttilaa.

Lauantai 3.8.



Lauantaina järjestetään tanssit Oodin lipalla, ja kaupunkilaiset saavat jututtaa asiantuntijoita uteliaiden pikatreffeillä. Lavakeskustelujen aiheena ovat lasten harrastukset ja vanhempien rooli. Yleisö saa vastauksia luontoon liittyviin kysymyksiinsä.



Lauantain päätteeksi on kaksi näyttävää viihdenumeroa: ensin urheilun aiheilla viihdyttävä Villi kortti urheilijavieraineen. Sitten illan päättää yleisölaulujen osuus, jolloin kaikki saavat laulaa mukana Pepe Willbergin, Diandran, Jarkko Ahosen ja Irinan esittäessä päälavalla tunnetuimpia hittejä. Elämäni Biisi on uusi 10-osainen musiikkiviihdeohjelma, jonka tunnetut vieraat arvaavat kenen julkisuuden henkilön elämän biisi soi.

#pointti2019

Pointti-kaupunkifestivaalin ohjelma tarkentuu tapahtumaa kohti.



Lue lisää:



Pointti – utelias kaupunkifestivaali