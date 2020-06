Käynnissä oleva koronaviruspandemia aiheuttaa monille ihmisille ahdistusta. Vaikka valtiovallan ja terveydenhuollon toimenpiteet rajoittavat taudin leviämistä, ei pandemian aiheuttamalle ahdistukselle voi kukaan muu tehdä juuri mitään, kuin kukin henkilö itse.

Pauli Juutin uutuuskirja Poista paha olo - Tule sellaiseksi mitä parhaimmillasi voit olla (Basam Books 2020) on tarkoitettu jokaiselle suomalaiselle, jotta he voivat parantaa elämänsä laatua myös näinä vaikeina aikoina.

Huoli omasta ja läheisten terveydestä jäytää mieltämme pandemian oloissa. Itsestä ja muista huolehtiminen on hyvä asia, mutta liiallinen huolestuneisuus verottaa voimavarojamme. Pandemian, ydinsodan ja ilmastokatastrofin uhkat saattavat viedä meidät pelon ja ahdistuksen synkkään maailmaan.

Pahan olon ja ahdistuksen armoille jääminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Ihminen kykenee muuttumaan. On olemassa lukuisia hyviksi havaittuja keinoja työstää pahan olon, ahdistuksen ja jopa masennuksen tunteita. Niiden käyttäminen vaatii kuitenkin paitsi osaamista, myös työtä ja vaivannäköä. Kirjassa opetetaan näiden menetelmien käyttämistä ja kannustetaan niiden harjoittelemista niin, että oma olotila paranee. Samalla saattavat monet jo unohduksiin jääneet tunnemöykyt löytää ratkaisunsa ja harjoituksia tekevä ihminen saattaa ohjautua henkisen kasvun tielle.

Kirjailijasta:

Pauli Juuti, valtiotieteen tohtori, emeritusprofessori ja tietokirjailija. Hän on ennen eläkkeelle siirtymistään toiminut Johtamistaidon Opisto JTO:n tutkimusjohtajana sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston johtamisen ja organisaatioiden professorina. Hän on myös ollut Tampereen yliopiston henkilöstöasioiden ja johtamisen dosentti. Lisäksi hän on kirjoittanut yli 60 kirjaa sekä tutkimusjulkaisua.