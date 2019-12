Poistotekstiilin keräys alkanut Sortti-asemilla vauhdikkaasti – tekstiiliä tuotu yli 7000 kiloa marraskuun aikana

HSY aloitti poistotekstiilin keräyskokeilun Sortti-asemilla marraskuun alussa. Keräys on alkanut vauhdikkaasti, sillä tekstiiliä on tuotu jo nyt keräykseen yli 7 000 kiloa. Keräykseen kelpaavat rikkinäiset ja loppuun kuluneet vaatteet ja kodintekstiilit.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kokeilee käyttöön kelpaamattomien tekstiilien keräystä Sortti-asemillaan kolmen kuukauden ajan 1.11.2019–31.1.2020. Materiaalia otetaan vastaan maksutta Sortti-asemien aukioloaikoina. Kokeilun tavoitteena on kehittää tekstiilijätteen kierrättämistä, jotta päästään lähemmäksi HSY:n tavoitetta kierrättää pääkaupunkiseudulla kotien jätteitä 60 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

- Keräyskokeilu on alkanut erittäin lupaavasti, sillä tekstiiliä on tuotu Sortti-asemille runsaasti. Materiaalia on tullut ajoittain niin paljon, että keräysvälineet ovat päässet täyttymään. Keräykseen otetaan vastaan yhdeltä tuojalta enintään kolme säkkiä kerrallaan, HSY:n toimintovastaava Maarit Kiviranta kertoo.

Keräykseen vain puhtaat käyttökelvottomat vaatteet ja kodintekstiilit

Keräykseen kelpaavat rikkinäiset ja loppuun kuluneet vaatteet ja kodintekstiilit, kuten takit, housut, hameet ja paidat sekä lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat.

- Meiltä on kysytty, miksi keräykseen ei saa tuoda esimerkiksi sukkia tai alusvaatteita. Tekstiilin esilajittelu tehdään käsin, joten niitä ei oteta keräyksessä vastaan hygieniasyistä, Kiviranta jatkaa.

Keräykseen on tuotu runsaasti sinne kuulumatonta tavaraa, kuten peittoja ja tyynyjä. Niitä ei valitettavasti voida kierrättää poistotekstiilin käsittelylaitoksessa, joten ne joudutaan laittamaan sekajätteeseen jo lajitteluvaiheessa. Keräysastioihin on myös tuotu melko paljon märkiä tai voimakkaasti haisevia tekstiilejä.

- On hyvin tärkeää, ettei tekstiili ole märkää, homeista tai haisevaa, sillä se saattaa pilata suuremmankin erän kerättyä tekstiiliä. Keräykseen tuodun tekstiilin ei kuitenkaan tarvitse olla pestyä tai tahratonta. Tekstiilien kierrätys on vaativa ja monivaiheinen prosessi ja on tärkeää, että materiaali säilyy riittävän hyvänä koko käsittelyprosessin, Kiviranta painottaa.

Kokeilussa selvitetään keräyksen järjestämiseen ja lajitteluun liittyviä asioita sekä kerätyn materiaalin määrää ja laatua. Poistotekstiilin vastaanottoa jatketaan kaikilla HSY:n viidellä Sortti-asemalla myös kokeilun jälkeen, mikäli kokeilusta saadaan riittävän hyviä tuloksia ja jatkokäsittelyketju saadaan toimivaksi. Kokeilun jälkeen keräys muuttuu maksulliseksi käsittelyyn liittyvien kustannusten vuoksi.

Lisätietoja:

HSY:n toimintovastaava Maarit Kiviranta, maarit.kiviranta@hsy.fi, puh. 040 833 3254.

