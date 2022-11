Poistotekstiilin maksuton keräys jatkuu pääkaupunkiseudulla vuonna 2023

HSY:n poistotekstiilin keräys on jatkunut vilkkaana loppuvuoden aikana. Kymmeneen matalan kynnyksen keräyspaikkaan Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla sekä muutamiin pop up -pisteisiin on tuotu tammikuun alusta ja lokakuun loppuun mennessä 131 200 kiloa poistotekstiilejä. HSY:n Sortti-asemille on samalla ajanjaksolla tuotu 86 600 kiloa poistotekstiiliä. Yhteismäärä 217 800 kiloa vastaa noin 1,5 miljoonaa t-paitaa.

- Kesällä oli luonnollisesti hiljaisempaa, mutta nyt loppuvuoden aikana keräysinto on ollut jopa kevättä korkeammalla. Pääosin samat keräyspaikat kauppakeskuksissa jatkavat ensi vuonna mutta uusiakin on luvassa, kertoo HSY:n hankepäällikkö Leena Tuominen.

Uusin keräyspiste avattiin syyskuun lopulla Helsingin Kannelmäkeen, Kanneltalon aulaan, koska lähistöllä sijaitsevan Kauppakeskus Kaaren keräyskapasiteetti on usein loppunut kesken. Sen sijaan keräystoiminta loppuu Espoon Akseli Kirpputorilla. Vuoden 2023 alusta alkaen HSY avaa uudet poistotekstiilin keräyspisteet Helsingin Kyläsaaren ja Espoon Nihtisillan Kierrätyskeskusten yhteyteen.

HSY:n alueen poistotekstiilin keräyspisteet ja lajitteluohjeet löytyvät tiedotteen lopusta sekä osoitteesta: www.hsy.fi/tekstiili.

Irti pikamuodista, kohti kestävää kuluttamista

Poistotekstiilin keräyksellä pyritään pidentämään tekstiilien elinkaarta sekä vähentämään sekajätteen määrää. Risainenkin vaate tai kangas kelpaa jatkojalostukseen, kunhan se on puhdas, kuiva ja hajuton. Vaikka kierrätys on tärkeää, se ei helpota riittävästi tekstiilien aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

- Poistotekstiilin lajittelu on vain osittainen ratkaisu ja meidän kaikkien tulisi pyrkiä entistäkin vastuullisempaan kuluttamiseen. Pikamuodista on pyrittävä kestävyyteen. Kehitämme keräystoimintaamme ja seuraamme samalla, millaiseksi EU:n kestävä tekstiilistrategia kehittyy, toteaa ympäristöasiantuntija Hanna Tukiainen.

Poistotekstiilien keräys on vuoden 2023 alusta alkaen alueellisten ja kunnallisten jätehuoltotoimijoiden vastuulla koko Suomessa. Euroopan komissio on alustavasti esittänyt, että EU:n jäsenmaissa siirryttäisiin tekstiilien tuottajavastuuseen vuodesta 2025 lähtien.

Sortti-asemien poistotekstiilikeräys päättyy vuodenvaihteessa

Keräyksen jatkuessa muissa kohteissa HSY lopettaa poistotekstiilin vastaanottamisen Sortti-asemillaan 31.12.2022. Asemille tänä vuonna tuotujen tekstiilien laatu ja jalostuskelpoisuus ovat laskeneet huomattavasti. Myös asemien keräysmäärät ovat vähentyneet.

- Lajittelemattomuuden ja epähygieenisyyden vuoksi suurin osa Sortti-asemien keräämästä tekstiilistä on valitettavasti päätynyt sekajätteeseen. Uudistuksen avulla takaamme, että keräystoiminta jatkuu asiakastoiveiden mukaisesti helpommin saavutettavissa paikoissa, kertoo käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen.

Sortti-asemien yhteydessä oleviin Kierrätyskeskuksen kontteihin voi jatkossakin tuoda uudelleenkäyttöön kelpaavia tekstiilejä ja tavaroita. Sen sijaan käyttökelvottomien poistotekstiilien keräys jatkuu toistaiseksi vain tutuissa farkkukuosisissa tekstiilirullakoissa sekä Kyläsaaren ja Nihtisillan Kierrätyskeskuksissa vuoden 2023 alusta alkaen. Huonokuntoiset tekstiilierät voi Sortti-asemilla lajitella sekajätteeseen, josta ne päätyvät hyödynnettäviksi energiana.

FAKTALAATIKOT:

Lajittelethan käytetyt tekstiilit näin:

Kotona tapahtuva lajittelu on tärkeässä roolissa, sillä kaikki poistotekstiilin keräykseen tuotu materiaali ei ole jalostus- eikä kierrätyskelpoista. Lajitellut poistotekstiilit eivät esimerkiksi saa haista vaan ne pitää toimittaa puhtaina, koska tekstiilejä ei pestä erikseen käsittelyprosessin aikana.

Käyttökelpoinen tekstiili : kaikki puhtaat ja ehjät tekstiilituotteet, jotka kelpaavat sellaisenaan uudelleenkäyttöön. Ne voi myydä kirpputorilla tai lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestöille ja muihin tekstiilikeräyksiin.

: kaikki puhtaat ja ehjät tekstiilituotteet, jotka kelpaavat sellaisenaan uudelleenkäyttöön. Ne voi myydä kirpputorilla tai lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestöille ja muihin tekstiilikeräyksiin. Poistotekstiili : risat, virttyneet tai muuten käyttökelvottomat, mutta kuitenkin puhtaat, kuivat ja homeettomat tekstiilit. Pienet kuivat tahrat eivät haittaa. Parhaiten poistotekstiiliin soveltuvat esimerkiksi housut, hameet, paidat, lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat, jotka on pakattava tiiviisti muovipussiin tai jätesäkkiin.

: risat, virttyneet tai muuten käyttökelvottomat, mutta kuitenkin puhtaat, kuivat ja homeettomat tekstiilit. Pienet kuivat tahrat eivät haittaa. Parhaiten poistotekstiiliin soveltuvat esimerkiksi housut, hameet, paidat, lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat, jotka on pakattava tiiviisti muovipussiin tai jätesäkkiin. Sekajäte: alusvaatteet, sukat, sukkahousut sekä kaikki märät, homeiset ja tuholaisia sisältävät tekstiilit kuuluvat aina sekajätteeseen ja ne hyödynnetään energiana.

Hyväkuntoiset matot, kengät, laukut, vyöt, tyynyt, peitot, pehmusteet ja pehmoeläimet voi myydä tai lahjoittaa uudelleenkäyttöön. Huonokuntoisina ne kuuluvat sekajätteeseen, eivät koskaan poistotekstiilin keräykseen.

Keräys ja lajittelu tukevat ympäristövastuun ohella myös kotimaista kiertotaloutta.

Keräyspisteet pääkaupunkiseudulla:

Espoossa:

Akseli kirpputori, Mankkaa, Sinimäentie 6 A, kaksi keräysrullakkoa kassojen vieressä. (keräys päättyy 31.12.2022)

Kauppakeskus Iso Omena, Matinkylä, P1-kerros, kierrätyspiste parkkihallin sisäänkäynnin lähellä, 2 rullakkoa.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Nihtisillan tavaratalo, Kutojantie 3. (keräys alkaa tammikuussa 2023)

Stockmann Ainoa, Tapiola, Stockmannin 1. kerroksen palvelupiste.

Helsingissä:

Kauppakeskus Hertsi, Herttoniemi, P2-sisääntuloaula, 4 rullakkoa.

Kauppakeskus Kamppi Helsinki, P-taso, Annankadun hissiaula, 2 rullakkoa.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Kyläsaaren kauppa, Kyläsaarenkatu 8. (keräys alkaa tammikuussa 2023)

Stockmann Itis, Itäkeskus, Stockmannin 2. kerros.

Stockmann keskusta, 6. kerros hissiaula ja P3-tason noutopiste.

Kauppakeskus Kaari, Kannelmäki, -1. kerros, parkkihallin sisäänkäynnin lähellä, 2 rullakkoa.

Kanneltalo, Klaneettitie 5 (Sitratori), kaksi keräysrullakkoa pääoven vasemmalla puolella. (avattu syyskuussa 2022)

Vantaalla:

Kauppakeskus Myyrmanni, Myyrmäki, 1. kerroksen keskusaula, 2 rullakkoa ja P-taso, 1 rullakko kierreportaiden vieressä.

Stockmann Jumbo, Pakkala, Stockmannin 2. kerroksen lastenosasto.

Lisätietoja:

Leena Tuominen, hankepäällikkö, HSY, leena.tuominen@hsy.fi, 050 533 6627

Hanna Tukiainen, ympäristöasiantuntija, HSY, hanna.tukiainen@hsy.fi, 045 139 4035

Marjut Mäntynen (tavoitettavissa 7.12. alkaen), käyttöpäällikkö, HSY, marjut.mantynen@hsy.fi, 0400 609 493