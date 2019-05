Polaria Oy tähtää vientiin – uusi toimitusjohtaja aloitti vuoden alussa

Vuodesta 1986 asti Polaria Oy:n toimitusjohtajan paikalla viihtynyt Pekka Karhula on luovuttanut paikkansa seuraavalle polvelle – poika Timo Karhula aloitti toimitusjohtajana vuoden 2019 alussa. Ensi vuonna 50-vuotisjuhlia viettävä kotimainen kylpyhuonekalusteyritys katsoo uuden toimitusjohtajan silmin vahvasti eteenpäin.

Timo Karhula on kasvanut saappaisiinsa Polariassa vuosien kuluessa: hän on työskennellyt erilaisissa työtehtävissä yrityksessä vuodesta 2000 asti. Vaikka vallan vaihto tapahtui vuoden alussa, on hiljaista siirtymää tehty jo pitkään. Uusi toimitusjohtaja lähtee kehittämään yli 50 henkeä työllistävää yritystä vastuullisesti.

– Haluamme vahvistaa suomalaisen laadun merkitystä omalla esimerkillämme. Sen lisäksi, että olemme suomalainen yritys, pyrimme tekemään hankintoja myös mahdollisimman läheltä – joko kotimaasta tai EU:n sisältä, Timo Karhula painottaa.

Polarialla on ollut suomalaisesta työstä kertova Avainlippu-tunnus vuodesta 1997. Kotimaisuus ja paikallisuus ovat olleet Polarialle tärkeitä arvoja alusta lähtien.

Puhdas tuotantoprosessi – puhtaat tuotteet

Polarian tuotteiden vahvuus on materiaali: teräs kestää hyvin kosteutta ja on pitkän käyttöiän päätteeksi täysin kierrätettävissä. Ympäristö otetaan huomioon myös tuotannossa: Polarian tuotantoprosessissa ei käytetä haitallisia raskasmetalleja eikä muita ympäristölle haitallisia aineita, tuotannossa ei synny ongelmajätettä, maalaamosta vapautuvaa lämpöä hyödynnetään muiden tuotantotilojen lämmityksessä ja lisäksi pääraaka-aineen, eli teräksen, ylijäämä kierrätetään.

Yrityksessä tehtiin jo varhain selkeä valinta, että tuotannon konekannassa ei tulla käyttämään öljykäyttöisiä koneita, vaan panostetaan sähköpneumaattiseen systeemiin.

– 1980-luvun loppupuolella toteutettiin yhden juhannuksen aikana konekannan täydellinen uusiminen: Kannoimme vanhat koneet ulos ja uudet sisälle. Vaihdos vahvisti mahdollisuuksiamme ryhtyä sarjatuotantoon sekä toistoisten töiden automaatioon, vanha toimitusjohtaja Pekka Karhula muistelee.

Nykyään Polaria käyttää tehtaallaan uusinta teknologiaa, mikä tarkoittaa työntekijöille yhä mielekkäämpiä työtehtäviä.

Kohti uusia markkina-alueita

Polaria on johtava brändi omassa kategoriassaan sekä vakavarainen kotimaassa ja seuraavaksi suuntana on ulkomaat. Vienti on lähtenyt hyvin käyntiin erityisesti Ruotsin suuntaan.

– Haemme viennistä vakautta, mitä kautta markkinamme laajenee. Lisäksi tuotteistomme tulevaisuudessa laajenee ja kehittyy. Teen paljon työtä sen eteen, että Polaria jatkaa edelleen kasvu-uralla, Timo Karhula lupaa.

Kasvua ja vientiä tukemaan valmistui keväällä tuotantotilojen laajennus. Laajennuksen jatkoksi tämän vuoden puolella tehdään vielä investointeja robotiikkaan.

– Odotamme innolla, mitä seuraavat viisikymmentä vuotta tuovat meille tullessaan, Timo Karhula hymyilee.

Haastattelupyynnöt ystävällisesti Polarian viestinnän kautta.