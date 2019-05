Polaria Oy tukee Mikkelin Palloilijoita kummiyrityksenä

Polaria Oy toimii ylpeänä kummiyrityksenä Mikkelin Palloilijoiden keskikenttäpelaaja Niila Forsellille. Forsell on noussut jalkapalloseuran edustusjoukkueeseen loppuvuodesta 2017 ja on kotoisin Mäntyharjulta.

Polaria Oy:n tavoitteena on olla yhteiskunnallinen vaikuttaja lähialueilla muutenkin kuin yritysmaailmassa. Mikkelin Palloilijoiden tukeminen taloudellisesti on Polarialle mieluisa tapa tukea lähialueiden liikuntakasvatusta sekä nuorisotyötä. Mikkelin Palloilijoiden toive syventää yhteistyötä maakunnan muiden joukkueiden kanssa sopii myös mainiosti Polarian arvomaailmaan.

– Vireä Mäntyharju tarvitsee ympärilleen aktiivisia yrityksiä ja urheiluseuroja, harrastusmahdollisuuksia sekä puhdasta luontoa. On hienoa, että meillä on nyt Mikkelin Palloilijoissa oma kummipelaaja Niila, jonka kehitystä voimme seurata lähempää, sanoo Polarian toimitusjohtaja Timo Karhula.

Niila Forsell on pelannut edustusjoukkueessa vajaa kaksi vuotta. Taso on selkeästi kovempi ja kaverit isompia ja taitavampia kuin junnuaikoina, joten kehitys on ollut suurta viime aikoina. Forsellilla on selkeät tavoitteet tulevaisuudelle.

– Haluan yksinkertaisesti tienata elantoni pelaamalla jalkapalloa. Toivon, että teen läpimurtoni Mikkelin Palloilijoiden edustusjoukkueessa, Forsell kertoo.

Kummiyritykset tukevat Mikkelin Palloilijoita taloudellisesti ja tuovat joukkueelle lisää näkyvyyttä. Mikkelin Palloilijoiden tavoitteena on lähivuosina nousta ykkösdivisioonaan. Joukkue on erittäin nälkäinen ja tekee yhdessä töitä tavoitteen saavuttamiseksi. Edustusjoukkueeseen panostamisen lisäksi seuran juniorityötä kehitetään jatkuvasti.