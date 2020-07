Polarian tuotteita esillä Asuntomessuilla

Asuntomessuja vietetään tänä vuonna Tuusulassa 3.-30.8. Polarian tuotteita voi nähdä upeassa esteettömässä paritalokokonaisuudessa. Sekä Asuntomessut että Polaria Oy juhlivat tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan.

Polarian kylpyhuonekalusteisiin sekä monipuolisiin avusteisiin pääsee tutustumaan kahdessa talossa, kohteessa numero 6: Villa Mikael ja Villa Sanni. Kyseessä on paritalokokonaisuus, jossa on täysin esteetön koti raitiovaunuonnettomuudessa loukkaantuneelle Mikaelille sekä tyylikäs kahden kerroksen koti Mikaelin henkilökohtaiselle avustajalle Sannille puolisoineen.

Mikaelin kolmessa erillisessä kylpyhuoneessa on laaja kattaus sekä valkoisia että antrasiitinharmaita kylpyhuonekalusteita valaisinpeilikaapeista allaskaappeihin. Lisäksi talossa on käytetty monipuolisesti avusteita helpottamaan Mikaelin arkea. Villa Sannin alakerran kylpyhuone on hieno esimerkki, miten tilat voidaan käyttää täydellisesti hyödyksi ilman, että tila tuntuu ahtaalta.

Naapurissa avustaja ja ystävä

Villa Sannista tulee Mikaelin henkilökohtaisen avustajan sekä ystävän Sanni Siltalan ja hänen puolisonsa Johannan koti. Sanni on toiminut Mikaelin avustajana kahdeksan vuotta eikä epäröinyt, kun mahdollisuus rakentaa paritalo Tuusulaan aukeni. Nyt valmiina on unelmien talo.

- Meistä on Mikaelin kanssa tullut hyvät ystävät, joten muutto naapuriin tuntuu hyvältä, Sanni hymyilee.

Asuntomessut järjestetään Tuusulan Rykmentinpuistossa 3.-30.8.2020.