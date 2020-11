Poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Seppo Eskelinen: Hallitus turvaa poliisien läsnäolon harvaan asutuilla alueilla

SDP:n Matias Mäkynen: “Häirinnän määritelmä tähän päivään – peniskuvista jatkossa sakkoa tai vankeutta” 29.10.2020 12:34:07 EET | Tiedote

Hallitus uudistaa parhaillaan seksuaalirikoslainsäädäntöä. Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mielestä kokonaisvaltainen uudistus on tärkeä ja tarpeellinen. Lainsäädännön tarkoituksena on suojata paremmin seksuaalirikoksen uhreja sekä koventaa rangaistuksia. Yhtenä osana uudistusta on laajennetaan seksuaalisen ahdistelun määritelmää. Jatkossa myös esimerkiksi sukuelimiä esittävän valokuvan lähettäminen ilman vastaanottajan suostumusta olisi rangaistavaa. Ehdotus on herättänyt laajaa kansainvälistä huomiota mm. Deutche Wellen ja Vicen kaltaisissa medioissa. - Verkossa ja viestitse tapahtuva seksuaalinen häirintä on yhtä vakavaa ja väärin, kuin livenä tapahtuva häirintä. Sosiaalinen media ja internet ovat muuttaneet seksuaalisen häirinnän muotoja, ja on korkea aika saada laki tähän päivään. Uuden lain nojalla rangaistavaksi tulisi esimerkiksi ei toivottujen peniskuvien lähettäminen, mikä on valitettavan yleinen, erityisesti naisiin kohdistuva seksuaalisen häirinnän mu