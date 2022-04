Poliisin kirjoittamassa dekkarissa on umpikiero juoni ja mestarillinen lopetus

On jouluaatto, kun Jasmine Moretti lausuu kaksoisveljelleen kohtalokkaat sanat: ”Toinen meistä kuolee tänään.” Nicolasta tokaisu ei hetkauta, ja kaksoset päätyvät vetämään kokaiinia baarin wc-­tiloihin. Illan päätteeksi he menettävät tajuntansa ja aamulla vain toinen heistä herää.

Naiskaksikko murhan jäljillä

Poliisin tehtävistä hyllytetty Ebba Tapper herää ovelta kuuluvaan koputukseen. Rappukäytävässä seisoo paha­maineinen puolustusasianajaja Angela Köhler, joka haluaa palkata Ebban avukseen Ruotsin puhutuimpaan murhatutkimukseen. Oikeustapauksesta kehkeytyy valtataistelu, jonka molemmat osapuolet tavoittelevat epätoivoisesti voittoa – mutta kuka haluaa sitä eniten?

”Toinen meistä kuolee tänään on uuden sarjan avaus ja niin huikea veto, että ei ole vähään aikaan osunut omalle kohdalle mitään vastaavaa.”

Kansan uutiset

”Anna Karolina onnistuu myös siinä, missä vain harvat rikoskirjailijat ovat viime aikoina onnistuneet: kirjan lopetus on henkeäsalpaava.”

– DAST Magazine

Kirjan on suomentanut Jonna Joskitt-Pöyry ja äänikirjan lukee Satu Paavola.

Anna Karolina (s. 1974) on poliisi, josta tuli nopeasti yksi Ruotsin huomattavimmista rikoskirjailijoista. Hän kuvaa teoksissaan rikosten ja rangaistusten maailmaa niin vaikut­tavasti ja tarkasti, että niistä on tullut erityisen suosittuja vankien keskuudessa. Toinen meistä kuolee tänään on ylistetyn rikoskirjailijan uuden dekkarisarjan avausosa, jota on myyty Ruotsissa jo yli 55 000 kappaletta.

