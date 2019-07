POLIISIN TOIMINTA HAITTASI HIMOKSELLA JÄRJESTETTYÄ FH-DCE SUPER RALLY®A

Harley-Davidson Club Finland ry (H-DCF) on vuonna 1980 perustettu Harley-Davidson® -merkkikerho. Kerho on avoin kaikille Harley- Davidson® -moottoripyörän omistajille. Kerhoon kuuluu yli 6600 jäsentä. H-DCF järjestää kokoontumis- ja hyväntekeväisyysajoja, näyttelyitä ja illanviettoja sekä harjoittaa liikennevalistusta. Toiminta perustuu jäsenten vapaaehtoiseen työskentelyn ja rahoitetaan jäsenmaksutuloin sekä näyttelyistä ja tapahtumista saaduilla varoilla. www.hdcf.fi

Federation Harley-Davidson Clubs Europe (FH-DCE) on riippumattomien Harley-Davidson kerhojen (Harley-Davidson Club, H-DC) yhteisö, johon kuuluu 120 eurooppalaisen kerhon kautta noin 38000 jäsentä. FH-DCE on perustettu 1991, ja H-DCF on yksi sen perustajajäsenistä. Federaatio myöntää FH-DCE Super Rally®:n järjestämisoikeudet. FH-DCE Super Rally® on FH-DCE:n omistama tuotemerkki. Vuonna 2018 ralli järjestettiin Puolassa, 2019 Suomessa ja 2020 se järjestetään Ruotsissa. www.fhdce.eu