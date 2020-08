Poliitikon museoharjoittelu-viikolla Marko Heinonen tutustuu Vaasan kaupungin museoiden alueelliseen toimintaan

Vaasan kaupungin museot osallistuvat Suomen museoliiton valtakunnalliseen teemaviikkoon Poliitikon museoharjoittelu 24.–28.8.2020. Teemaviikon aikana museot ympäri Suomen kutsuvat itselleen tärkeän poliitikon tutustumaan museon toimintaan yhdeksi päiväksi. Vaasan kaupungin museoihin on kutsuttu kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Marko Heinonen, joka osallistuu päivän mittaiseen työharjoitteluun 27.8.

Kampanjan perusajatus on kutsua poliitikkoja tutustumaan museon toimintaan käytännönläheisellä tavalla. Samalla tehdään näkyväksi museoiden toimintaa kulissien takana. Museovierailuilla tuodaan esille museoiden monipuolista työtä ja koko Suomen kattavan museoverkoston yhteiskunnallista merkitystä.

Työharjoittelupäivän ohjelmaan kuuluu perehtyminen Vaasan kaupungin museoiden toimintaan.

–Tänä vuonna museon alueellinen yksikkö isännöi vierailua, ja tarkoitus on esitellä vastuumuseon alueellista toimintaa, joka liittyy kulttuuriympäristöön, lausuntoihin, paikallismuseoiden ohjaukseen ja neuvontaan sekä arkeologisen kulttuuriperinnön suojeluun, kertoo museotoimenjohtaja Elina Bonelius.



Päivän aikana työharjoittelijana toimiva kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Marko Heinonen (kok.) tutustuu mm. Vanhan Vaasan rauniotyömaahan ja siihen liittyviin käyttösuunnitelmiin, Sundomin kotiseutumuseon toimintaan ja siellä olevan tuulimyllyn korjaushankkeeseen sekä Meteoriihi Söderfjärdenin näyttelysuunnitelmiin.



Museoharjoittelua voi seurata museoiden ja Vaasan kaupungin Facebook-sivuilla tunnuksella #poliitikonmuseoharjoittelu.



Teemaviikko järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2016 ja toisen kerran kesäkuussa 2017. Vuodesta 2018 alkaen ajankohta on vakiintunut elokuun viimeiseen viikkoon. Kahtena edellisenä vuotena osallistuva poliitikkoja on ollut yli 70.