Poliitikot harjoittelevat museoissa ympäri Suomen – suosittua kampanjaa vietetään ensi viikolla

Poliitikon museoharjoittelu -kampanja järjestetään nyt kahdeksatta kertaa. Harjoitteluviikon tarkoitus on avata museotyön monitahoisuutta ja merkitystä. Samalla museot pääsevät näyttämään, kuinka laajasti niiden työ vaikuttaa yhteiskuntaan.

Kampanjaan on tänä vuonna ilmoittautunut lähes 60 päättäjää, ja osallistujajoukko täydentyy yhä. Mukana on kansanedustajia, kunnanvaltuutettuja ja aluevaltuutettuja. Joukossa ovat mm. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja Tampereen pormestari Kalervo Kummola. Poliitikon museoharjoittelu järjestetään kaikkiaan 40 museossa ympäri maata.

Suosittuja harjoittelutehtäviä poliitikoille ovat kokoelmien hoitoon liittyvät tehtävät ja erityisesti konservointi.

Helsingin kaupunginmuseo on räätälöinyt kolmelle harjoittelijalleen omat ohjelmat. Kaupunginvaltuuston uusi puheenjohtaja Reetta Vanhanen perehtyy Helsingin kulttuuriympäristöohjelmaan ja laatii kotikaupunginosaalbumin helsinkikuvia.fi-palveluun. Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari tutustuu lisäksi opettajille suunnattuun historiatietopalveluun. Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan jäsen Shawn Huff perehtyy keskusteluoppaan tehtäviin kaupunginmuseon Being Black -näyttelyssä. Museojohtaja Reetta Heiskanen kertoo, että Huff pitää näyttelyopastuksen myös itse, jos Tanssii tähtien kanssa -kisan aikataulut sen sallivat.

Tampereella Poliisimuseoon tutustuvat pormestari Kalervo Kummola ja kansanedustaja Jouni Ovaska. He pääsevät mm. taiderikoksia esittelevään Väritetty totuus -näyttelyyn. Tavoite on näyttää, kuinka laaja-alaista museotyö on.

”Museotyö kiteytyy usein näyttelyihin, mutta toiminnan ydin on kokoelmatyö. Muistitiedon tallentaminen on valtavan laaja tehtävä, johon on suunnattu valtaosa resursseista. Keskustelemme poliitikkojen kanssa valinnoista: mikä on merkityksellistä nyt ja mikä 100 vuoden päästä?”, kertoo Poliisimuseon intendentti Lauri Haavisto.

Tiedotusvälineet ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan poliitikkojen museopäivää tai haastattelemaan poliitikkoja vierailun yhteydessä. Vierailuista voi sopia suoraan museoiden kanssa.

Sosiaalisessa mediassa kampanjaa voi seurata tunnisteella #poliitikonmuseoharjoittelu.