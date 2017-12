POLKUJA - taidenäyttely Villa Elfvikin luontotalossa

Villa Elfvikin luontotalossa on esillä värikäs valikoima eri tavoin luontoaihetta luotaavia piirustuksia ja maalauksia Kriittisen Korkeakoulun itsenäisen kuvatyöskentelyn ryhmältä. Näyttely on esillä Villa Elfvikissä 5.12.2017–28.1.2018.

”Luonto on taiteessa ja elämässä innoittaja, kokemusten peili sekä suuri lohduttaja. Olemme osa luontoa. Taiteen avulla ihminen hakee paikkaansa suuremmassa kokonaisuudessa”, sanoo ryhmän vetäjä Heli Heikkinen.

Polkuja on lukemattomia. Kuvan syntyminen on aina ihme. Ajatus tai kokemus kasvaa siemenestä valmiiksi teokseksi.

Kuvien tekijät löytävät luonnon puhetta vaikkapa vuodenaikojan väreistä, rantakivien välkkeestä, kukkapenkin muodonmuutoksista tai koivunoksan varjon salaperäisestä pitsistä vastapäisessä seinässä. Luontosuhde heijastuu myös voimakkaana ilman varsinaista havaintolähtökohtaa erilaisen prosessoinnin tuloksena syntyneisiin kuviin.

Näyttelyn taiteilijat ovat Marja Heinonen, Piia Hotakainen, Raili Härö, Noora Koskimaa, Jari Paloheimo, Irmaliisa Penttilä, Riitta Sarjanen, Maj-Lis Tanner ja Ritva Toivonen. Näyttelyn on koonnut taidemaalari Heli Heikkinen.

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna ma-pe klo 9-15 ja su klo 10–16. Itsenäisyyspäivänä ti 6.12., uudenvuoden päivänä ma 1.1. ja loppiaisena la 6.1. klo 10–16. Suljettu joulunpyhinä 24.–26.12.2017.Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin ja pyhinä talon aukioloaikoina. Sisäänpääsy luontotaloon on maksuton.